بـ 3 أيادي .. تفاصيل حالة طفل غريبة فى الهند

تسبب خبر ولادة رضيع فى الهند بـ ثلاثة أيادي دهشة رواد السوشيال ميديا مما جعل الصورة يتم تداولها بشكل واسع حتى انتشرت فى العالم.

وأكد الأطباء حالة ولادة رضيع بـ ثلاثة أيادي تعد الظواهر النادرة ليس فى الهند فقط بل فى العالم خاصة أن اليد الثالثة غير قاصرة على الكف فقط بل بها جزء صغير من الذراع.



ووفقا لما جاء فى صحيفة ديلي ميل البريطانية أن الطفل ذو الـ ثلاثة أيادي يمتلك طرفين في مكانهما الطبيعي بالإضافة إلى يد ثالثة صغيرة تخرج من ظهره بها جزء من الذراع.

وولد الطفل صاحب الـ ثلاثة أذرع في مستشفى محلي في ولاية راجاستان بشمال الهند وقام الأطباء بتشخيصهم بالـ polymelia ، وهي حالة طبية تم الإبلاغ عنها عدة مرات فقط في الأدبيات الطبية .

طفل ب 3 ايادي



وعن الصورة التى تم تداولها على السوشيال ميديا فقد ظهر الطفل ذو الثلاثة أذرع في صورة بعد ولادته بقليل وهو بصحة جيدة وذراعه الثالثة بارزة من ظهره مع ظهور الحبل السري مما يؤكد أنه حديث الولادة.

لم يتم الكشف عن الاسم والجنس وطريقة الولادة ولم يذكر الأطباء كيف يمكن علاج الطفل صاحب الـ ثلاثة أيادي، لكن في حالات سابقة تم بتر الأطراف الزائدة.