عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بـ 3 أيادي .. تفاصيل حالة طفل غريبة فى الهند

صدى البلد

تسبب خبر ولادة رضيع فى الهند بـ ثلاثة أيادي دهشة رواد السوشيال ميديا مما جعل الصورة يتم تداولها بشكل واسع حتى انتشرت فى العالم. 

وأكد الأطباء حالة ولادة رضيع بـ ثلاثة أيادي  تعد الظواهر النادرة ليس فى الهند فقط بل فى العالم خاصة أن اليد الثالثة غير قاصرة على الكف فقط بل بها جزء صغير من الذراع.

خناقة كبيرة عليهما.. حكاية ضحك بنتين في جنازة مصطفى درويش

دخول فنان مصري شهير الرعاية.. اعرف الأسباب الكاملة لجلطة المخ


ووفقا لما جاء فى صحيفة ديلي ميل البريطانية أن الطفل ذو الـ ثلاثة أيادي يمتلك طرفين في مكانهما الطبيعي بالإضافة إلى يد ثالثة صغيرة تخرج من ظهره بها جزء من الذراع.

وولد الطفل صاحب الـ ثلاثة أذرع في مستشفى محلي في ولاية راجاستان بشمال الهند وقام الأطباء بتشخيصهم بالـ polymelia ، وهي حالة طبية تم الإبلاغ عنها عدة مرات فقط في الأدبيات الطبية .

طفل ب 3 ايادي
طفل ب 3 ايادي


وعن الصورة التى تم تداولها على السوشيال ميديا فقد ظهر الطفل ذو الثلاثة أذرع في صورة بعد ولادته بقليل وهو بصحة جيدة وذراعه الثالثة بارزة من ظهره مع ظهور الحبل السري مما يؤكد أنه حديث الولادة.

لم يتم الكشف عن الاسم والجنس وطريقة الولادة ولم يذكر الأطباء كيف يمكن علاج الطفل صاحب الـ ثلاثة أيادي، لكن في حالات سابقة تم بتر الأطراف الزائدة.

ثلاثة أيادي الطفل الرضيع حالة نادرة طفل بثلاثة أيادي الهند ولادة رضيع

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول رد فعل من الخطيب على تغيير منافس الأهلي في بطولة السوبر

اتظلم.. أول تعليق من حازم إمام على انسحاب الزمالك أمام الأهلي

قضية كبرى.. نجم الزمالك السابق يزف بشرى للجماهير عقب الانسحاب من السوبر

دخول فنان مصري شهير الرعاية.. اعرف الأسباب الكاملة لجلطة المخ

الخطيب ومرتضى منصور ورموز الرياضة والفن في الجلسة الافتتاحية لـ الحوار الوطني|صور

امتحانات الثانوية العامة.. بث مباشر لـ مؤتمر وزير التربية والتعليم بعد قليل عبر هذا الرابط

عيب |تعليق غاضب من خالد الغندور على إقامة السوبر بين الأهلي وبيراميدز

إجراء عاجل من كاف ضد الترجي التونسي قبل مواجهة الأهلي

موضوعات متعلقة

دخول فنان مصري شهير الرعاية.. اعرف الأسباب الكاملة لجلطة المخ

بعد إصابة فنان شهير .. أعراض صادمة تشير للتعرّض لجلطة في المخ

تحذير عاجل من إعطاء العسل للأطفال في هذا العمر

تحذير.. مدة الصلاحية الحقيقية للحوم والدجاج داخل الثلاجة

أخصائية تحذر: التدخين قد يتسبب في تدمير الأسنان

صحى ولذيذ .. طريقة عمل ستربس الدجاج المشوي

ألذ أكلة مع السمك .. طريقة عمل الصيادية للشيف شربيني

أسباب الكرش .. 7 معلومات لا يعرفها الكثيرون

ترشيحاتنا

ملايين بالجملة مهربة خارج البلاد.. ننشر اعترافات سوري في واقعة النقد الأجنبي ..خاص

خوفا من تسريبها.. أوكرانيا تفرض سرية تامة على خطة هجومها المضاد

بسبب المسكنات .. طرق الوقاية من تقرحات الجهاز الهضمي | الدواء توضح

بعد تأخر الإقلاع .. بعثة بيراميدز متجهة إلى الإمارات

سفيرة البحرين بالقاهرة: نعتز بالعلاقات المتميزة والروابط التاريخية الممتدة مع مصر

أصابت مشاهير كتير شباب.. كيف تحمى نفسك من جلطة المخ

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تحذير ..٣ أطعمة تسخينها في الميكروويف يسبب السرطان

أصابت مشاهير كتير شباب.. كيف تحمى نفسك من جلطة المخ

بـ 3 أيادي .. تفاصيل حالة طفل غريبة فى الهند

دخول فنان مصري شهير الرعاية.. اعرف الأسباب الكاملة لجلطة المخ

فيديو

ضبط لحوم فاسدة في الجيزة | ما القصة ؟

حقيقة رفع سعر رغيف الخبز | الحكومة ترد .. فيديو

أسعار الفراخ راجعة زي زمان | موعد الانخفاض ..فيديو

كواليس توقيع نجم الزمالك لـ بيراميدز .. وسر الـ 80 ألف جنيه في الموسم "فيديوجراف"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبدالسلام فاروق يكتب: زيارة قصيرة مثمرة

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب: سياسة مصر الخارجية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ولكن ينقصنا العمل!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحياة الخاصة فى الزمن المعلوماتي

آية عبد الرؤوف

آية عبدالرؤوف تكتب: كيف تواجه تحدياتك ؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: كليوباترا ومزاعم الأفروسنتريزم

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: كيف تُصبح اَلْمُخْرِج الوحيد لقصتك؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : حوار لمستقبل مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ