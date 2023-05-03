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رئيس التحرير
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محافظات

بيطري الزقازيق تنظم المؤتمر العلمي السادس لصحة وسلامة وتكنولوجيا الغذاء

صدى البلد

افتتح الدكتور عاطف محمد حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب المؤتمر العلمى السادس لقسم صحة وسلامة وتكنولوجيا الغذاء بكلية الطب البيطري ، تحت شعار " الإنسان وصحة الغذاء".

بدأت فعاليات المؤتمر بالسلام الوطنى لجمهورية مصر العربية ، ثم تلاوة بعض آيات من الذكر الحكيم للقارىء الشيخ الدكتور عبد الفتاح الطاروطى ، وقد ناقش المؤتمر ما يزيد عن 60 بحثاً في مجال صحة وسلامة وتكنولوجيا الغذاء.

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وأعرب الدكتور عاطف حسين عن بالغ سعادته بتواجده بكلية الطب البيطرى ذلك الصرح العلمى الكبير ، مشيداً بجميع القائمين على إعداد وتنظيم المؤتمر، كما أكد على الدور الحيوى للطبيب البيطري ، والذى يتمثل في كونه خط الدفاع الأول عن صحة الانسان وذلك من خلال حمايته من الأمراض المشتركة وتقديم غذاء صحي وآمن.

 كما أضاف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أنه في السابق كان يتم الفصل بين طب الانسان وطب الحيوان، ولكن نظراً لأن الإنسان والحيوان يؤثر ويتأثر كلاً منهما بالآخر ، ومن هنا جاء مفهوم الصحة الواحدة الذي أطلقته منظمه الصحة العالمية.

فيما أكد الدكتور علاء الدين مرشدي أستاذ صحة وسلامة وتكنولوجيا الغذاء بجامعة الزقازيق وعميد كلية الطب البيطري سابقاً بأهمية الكلية في مجال البحوث العلمية بالنسبة للإنسان قبل الحيوان .

ومن جانبه أوضح الدكتور نصر عبد الوهاب نصر عميد كلية الطب البيطري بجامعة الزقازيق ورئيس المؤتمر عن مكانة كليه الطب البيطري والتقدم الذي حققته الكلية في الآونة الأخيرة ،حيث تبوأت الكلية المركز الأول محلياً و ٨١ عالمياً في تصنيف سيماجو الأسباني حيث أدى هذا التقدم الى جذب الطلاب من مختلف الدول العربية للدراسة بالكلية .

كما أشار عميد كلية الطب البيطري إلى أن العديد من الباحثين بالكلية قد نالوا العديد من جوائز الدولة التشجيعية والتقديرية خلال الأعوام الماضية .

جدير بالذكر أن المؤتمر خرج بعدة توصيات منها مطالبة الهيئات الوطنية  المسئولة عن سلامة الغذاء بتوفير الألبان اللازمة لتعزيز التيار المعرفي لمكافحة الغش، الغذائى والسعى لإصدار قانون الغذاء وكذلك مركز لتقييم المخاطر الغذائية وتفعيل آليات التنسيق بين مختلف الهيئات والوزارات والجمعيات الأهلية والمنفذة  للرقابة على الأغذية ، وإعداد القوانین والمواصفات الغذائية وتوحيد قواعد جمع البيانات وضرورة تطبيق نظم سلامة الغذاء  والممارسات الصحية  في مجال الإنتاج  والتصنيع الغذائي و الاهتمام بنشر الوعى بالتغذية  الوظيفية  والعلاجية والمكملات الغذائية بالإضافة إلى ضرورة سلامة ومخاطر استخدام  النانو تكنولوجى فى الأغدية وسلامه ومخاطر المواد الجديدة المستخدمة  فى التعبئة والتغليف ، والاستعانة بالأطباء البيطريين علي كافة مزارع الحيوانات الكبيرة والصغيرة ومزارع الدواجن والمزارع السمكية ومنح الأطباء البيطريين الضبطية القضائية في مجال الأغذية الحيوانية المعروضة للبيع في المدن الكبيرة وأماكن التجمعات .

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أعضاء هيئة التدريس أعضاء مجلسى النواب والشيوخ أطباء البيطريين التعليم العالي والبحث العلمي الجامعة المصرية الصينية الجامعة المصرية الدكتور أشرف الشيحي الطب البيطري

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