جمارك مطار أسيوط تضبط محاولة تهريب سبيكة ذهبية.. صور

تمكن رجال الجمارك بمطار اسيوط الدولي برئاسة زين العابدين أحمد فؤاد مدير الإدارة من ضبط محاولة تهريب سبيكة ذهبية بالمخالفة لأحكام القانون رقم 68 لسنة 1976 بشأن الرقابه علي المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة وتعديلاته والقانون رقم 1 لسنة 1994 بشان الوزن والقياس والكيل والقانون رقم 111 لسنة 1980 بشأن ضريبة الدمغة وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

وأوضحت مصادر بجمارك مطار أسيوط أنه أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من الكويت على رحلة خطوط شركة إير كايرو اشتبه عمار أبو المكارم رئيس القسم في راكب مصرى الجنسية أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية .

وبتمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة أسامه هلالي ومحمود خليفة وحازم محمد عبدالهادي مدير إدارة الفحص تلاحظ وجود كثافات معتمة داخل حقائب الراكب.

وقام وليد حسني عبدالباقي مدير إدارة التفتيش بتكليف علاء الدين جمعه مشرف الصالة وآمنه علي وبسمه حسن ومحمود خضر مأموري الجمرك بتفتيش حقائب الراكب ؛ بحضور أحمد المراغي رئيس قسم الأمن الجمركي ومحمد محرز رئيس قسم مكافحة التهرب الجمركي ومحمود شلتوت مأمور مكافحة التهرب بتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود سبيكة ذهبية بوزن ٥٠٠ جرام تقريبا .

وقرر محمد متولي مدير جمارك الأقصر والفروع بعد العرض علي عمر خليفة رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية إتخاذ الإجراءات القانونية تحرير محضر ضبط جمركي رقم ٤ لسنه ٢٠٢٣ وحرره عبدالرحمن محمد مأمور جمرك بالشئون القانونية

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.

IMG-20230503-WA0044