خبير تقني ينجح في اختراق نظام ChatGPT ويجعله مجانيا

قدَّم خبير تقني ومطور تطبيقات يحمل اسم مستعار xtekky مشروع GPT4Free وهو برنامج يوفر مجموعة من الأدوات التي تتيح خدمة الوصول المجاني وغير المحدود إلى روبوت الدردشة chatbot ChatGPT بكل خدماته استنادًا إلى إصدار GPT-4 والاصدتر السابق GPT-3.5.

ويعد GPT 4 اختصار لمصطلح المُحوِّل التوليديّ المُدرَّب مسبقًا ويعد الإصدار الرابع والأحدث من أداة ChatGPT الذي صدر في 14 مارس 2023، من قبل شركة أوبن إيه آي.

ChatGPT

ووفقا لتقرير من موقع technewsspace قام الخبير التقني ومهندس البرمجيات باستغلال ثغرة في أداة ChatGPT من خلال منهج الهندسة العكسية في البرمجية، وهي السبب الرئيسي في القدرة على اكتشاف الثغرة الأمنية في واجهة برمجة التطبيقات للشبكة العصبية.

ويصل سعر نسخة GPT-4 الأساسية 0.03 دولار لكل 1000 رمز (حوالي 750 كلمة) و 0.06 دولار لكل 1000 رمز (أيضًا حوالي 750 كلمة)، بينما يعد الوصول إلى GPT-3.5 أرخص، حيث يبلغ 0.002 دولار لكل 1000 رمز.

ولجأ الخبير التكنولوجي إلى حيلة للوصول إلى استخدام ChatGPT بشكل مجاني تماما، حيث لا يتجاوز GPT4Free آليات الوصول المدفوع إلى منصة OpenAI ، لكنه بدلاً من ذلك "يخدع" واجهة برمجة التطبيقات API، وإجبار النظام الأساسي للتشغيل على الاعتقاد بأن طلبات الإجابات على الأسئلة المقدمة للنظام تأتي من مصادر تنتمي إلى الحسابات المدفوعة، منها محرك البحث You.com ، و WriteSonic منصة كتابة النص و Quora chatbot Poe.

وصرح المطور بأن النسخة المجانية من روبوت الدردشة الشهير GPT4Free مخصص للاستخدام في "الأسباب التعليمية فقط". وذكر أيضًا أنه حتى لو تعرض للمقاضاة بسبب انتهاك حقوق الملكية ، سيحاول مواصلة العمل في مشروعه الذي يتيح الوصول المجاني للأداة.

ولفت الموقع إلى أنه في جميع الاحتمالات ، ستعمل شركة OpenAI على تصحيح الثغرات الأمنية التي وقعت ضحية لـ استغلال GPT4Free ع وستغلق على المطور كل المنافذ لتطوير برنامجه الطموح.

ولا يزال الوصول إلى الشبكة العصبية لـ برنامج GPT-4 محدودًا للغاية، مما يجعل من الصعب على أي شخص لديه حب المعرفة أو الفضول اختباره، ويصفه الخبراء بأنه أحد أكثر اختراعات OpenAI تعقيدا وأقلها شفافية، ولم تعلن الشركة بعد متى ستكون واجهة التطبيق البرمجية الخاصة به متاحة للجمهور.