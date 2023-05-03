عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

خبير تقني ينجح في اختراق نظام ChatGPT ويجعله مجانيا

ChatGPT
ChatGPT

قدَّم خبير تقني ومطور تطبيقات يحمل اسم مستعار xtekky مشروع GPT4Free وهو برنامج يوفر مجموعة من الأدوات التي تتيح خدمة الوصول المجاني وغير المحدود إلى روبوت الدردشة chatbot ChatGPT بكل خدماته استنادًا إلى إصدار  GPT-4  والاصدتر السابق GPT-3.5. 

ويعد GPT 4 اختصار لمصطلح المُحوِّل التوليديّ المُدرَّب مسبقًا ويعد الإصدار الرابع والأحدث من أداة  ChatGPT  الذي صدر في 14 مارس 2023، من قبل شركة أوبن إيه آي.

ChatGPT 

ووفقا لتقرير من موقع technewsspace قام الخبير التقني ومهندس البرمجيات باستغلال ثغرة في أداة  ChatGPT  من خلال منهج  الهندسة العكسية في البرمجية، وهي السبب الرئيسي في القدرة على اكتشاف الثغرة الأمنية في واجهة برمجة التطبيقات للشبكة العصبية.

ويصل سعر نسخة GPT-4 الأساسية 0.03 دولار لكل 1000 رمز (حوالي 750 كلمة) و 0.06 دولار لكل 1000 رمز (أيضًا حوالي 750 كلمة)، بينما يعد الوصول إلى GPT-3.5 أرخص، حيث يبلغ 0.002 دولار لكل 1000 رمز. 

ولجأ الخبير التكنولوجي إلى حيلة للوصول إلى استخدام ChatGPT بشكل مجاني تماما، حيث لا يتجاوز GPT4Free آليات الوصول المدفوع إلى منصة OpenAI ، لكنه بدلاً من ذلك "يخدع" واجهة برمجة التطبيقات API، وإجبار النظام الأساسي للتشغيل على الاعتقاد بأن طلبات الإجابات على الأسئلة المقدمة للنظام تأتي من مصادر تنتمي إلى الحسابات المدفوعة، منها محرك البحث You.com ، و WriteSonic منصة كتابة النص و Quora chatbot Poe.

وصرح المطور بأن النسخة المجانية من روبوت الدردشة الشهير GPT4Free مخصص للاستخدام في "الأسباب التعليمية فقط". وذكر أيضًا أنه حتى لو تعرض للمقاضاة بسبب انتهاك حقوق الملكية ، سيحاول مواصلة العمل في مشروعه الذي يتيح الوصول المجاني للأداة. 

سامسونج تمنع موظفيها من استخدام ChatGPT على هواتفهم وأجهزتهم الشخصية

بعد الهجوم عليه.. عودة ChatGPT مرة أخرى بقوة وشراسة

ولفت الموقع إلى أنه في جميع الاحتمالات ، ستعمل شركة OpenAI على تصحيح الثغرات الأمنية التي وقعت ضحية لـ استغلال GPT4Free ع وستغلق على المطور كل المنافذ لتطوير برنامجه الطموح.

ولا يزال الوصول إلى الشبكة العصبية لـ برنامج GPT-4 محدودًا للغاية، مما يجعل من الصعب على أي شخص لديه حب المعرفة أو الفضول اختباره، ويصفه الخبراء بأنه أحد أكثر اختراعات  OpenAI تعقيدا وأقلها شفافية، ولم تعلن الشركة بعد متى ستكون واجهة التطبيق البرمجية الخاصة به متاحة للجمهور.

ChatGPT GPT4Free روبوت روبوت الدردشة OpenAI

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كاف يورط الأهلي قبل مواجهة الترجي التونسي بدوري أبطال أفريقيا

قضية كبرى.. نجم الزمالك السابق يزف بشرى للجماهير عقب الانسحاب من السوبر

ملايين بالجملة مهربة خارج البلاد.. ننشر اعترافات سوري في واقعة النقد الأجنبي ..خاص

اتظلم.. أول تعليق من حازم إمام على انسحاب الزمالك أمام الأهلي

الخطيب ومرتضى منصور ورموز الرياضة والفن في الجلسة الافتتاحية لـ الحوار الوطني|صور

امتحانات الثانوية العامة.. بث مباشر لـ مؤتمر وزير التربية والتعليم بعد قليل عبر هذا الرابط

وزير التعليم : امتحانات الثانوية العامة "أوبن بوك" والتصحيح إلكتروني

180 جنيها دفعة واحدة|تراجع ملحوظ في أسعار الذهب.. وهذه قيمة عيار21 الآن

موضوعات متعلقة

بمعالج  Snapdragon 685 ويستحمل الشقا .. نوكيا تطلق هاتف XR21

فيسبوك يضيف تحديثات ومزايا جديدة لـ Reels

كاميرا 50 ميجابيكسل.. تسريب مواصفات سامسونج Galaxy S23 FE

الهند تحظر 14 تطبيقا بسبب التحريض على الإرهاب

خصم 13 ألف جنيه على هاتف سامسونج Galaxy Z Fold 4

آخرها 7a الجديد.. جوجل تلغي هواتف سلسلة A من الفئة المتوسطة

الأب الروحي للذكاء الاصطناعي جيفري هينتون: نادم على اختراع هذا الشيء

أداة ذكاء اصطناعي جديدة تقرأ أفكار الشخص وتحولها إلى نصوص كتابية

ترشيحاتنا

فيديو غريب.. رجلا أمن يحاولان الصعود لقبة الكرملين قبل هجوم المسيرات

عبد المحسن سلامة: الحوار الوطني له هدف معين والدولة تأخذه على محمل الجد

رسميًا .. موسيماني يقود أهلي جدة للعودة إلى الدوري السعودي

سليمة عقليًا | عم صغير الشرقية ضحية أمه يروي كواليس صادمة

تسريب مواصفات هاتف موتورولا Razr 40 Ultra

الحوار الوطني يحقق آمال الجمهورية الجديدة.. انتهاء اليوم الأول بانتصار إرادة المصريين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أزمة جماهير الزمالك في السوبر| هتشجع بيراميدز أم تسترد قيمة التذاكر ؟

50 ألف حبة لؤلؤ.. فستان كيم كارداشيان يشعل السوشيال ميديا

تحذير ..٣ أطعمة تسخينها في الميكروويف يسبب السرطان

أصابت مشاهير كتير شباب.. كيف تحمى نفسك من جلطة المخ

فيديو

مفاجأة كبيرة.. خسائر الزمالك بعد الانسحاب من السوبر/ فيديو جراف

تطور خطير.. كيف استهدفت أوكرانيا قتل بوتين ورد الكرملين

ضبط لحوم فاسدة في الجيزة | ما القصة ؟

حقيقة رفع سعر رغيف الخبز | الحكومة ترد .. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبدالسلام فاروق يكتب: زيارة قصيرة مثمرة

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب: سياسة مصر الخارجية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ولكن ينقصنا العمل!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحياة الخاصة فى الزمن المعلوماتي

آية عبد الرؤوف

آية عبدالرؤوف تكتب: كيف تواجه تحدياتك ؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: كليوباترا ومزاعم الأفروسنتريزم

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: كيف تُصبح اَلْمُخْرِج الوحيد لقصتك؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : حوار لمستقبل مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ