إعلان جديد من الرئاسة الأوكرانية بشأن محاولة اغتيال بوتين

قال ميخائليو بودلياك، مستشار الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأربعاء، إن كييف لم تهاجم الكرملين بطائرات مسيرة، مشيرا إلى أن ذلك الأمر لن ينهي الحرب.

وحسب “الشرق” السعودية، قال بودلياك، إن "الاستراتيجية العسكرية الأوكرانية بإلحاق الهزيمة بقوات الجيش الروسي في أوكرانيا، سيؤدي في النهاية إلى انتصار كييف".

وأشار مستشار الرئيس الأوكراني، إلى أن الهجوم على أهداف مدنية في أي بلد سيكون عملاً إرهابياً.

وقال بودلياك، إن "أوكرانيا لا تشارك في أعمال إرهابية.. نحن منخرطون في حرب دفاعية، لكن روسيا تضرب السكان المدنيين باستمرار".

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية، بأن وزير الدفاع الأوكراني، أوليكسي ريزنيكوف، لم يؤكد أو ينفي تورط كييف في الهجوم على الكرملين، قائلاً إنه إذا أراد الكرملين إلقاء اللوم على شخص ما، فعليهم أن "يلوموا أنفسهم”.

وأوضحت الصحيفة الأمريكية، أن وزير الدفاع الأوكراني، “لم يرد بشكل مباشر على اتهامات الكرملين بأن أوكرانيا حاولت اغتيال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين".

وقال ريزنيكوف، في مقابلة مع “واشنطن بوست”، "إذا حاول بعض المسؤولين من الكرملين إلقاء اللوم على شخص ما، فيمكنهم إلقاء اللوم على أنفسهم".