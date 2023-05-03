بسبب المسكنات .. طرق الوقاية من تقرحات الجهاز الهضمي | الدواء توضح

أوضحت هيئة الدواء المصرية بعض الطرق للوقاية من قرح الجهاز الهضمي المصاحبة لاستخدام المسكنات غير الستيرويدية.

وقالت الدواء ، يتم عمل اختبار البكتيريا الحلزونية البوابية (H. Pylori) قبل البدء في استخدام المسكنات، وفي حالة وجود هذه البكتيريا، يجب معالجتها بالعلاج المناسب.

واشارت هيئة الدواء ، الي انه يجب استخدام الجرعة الموصوفة بحذر و استشارة الصيدلي لمعرفة الاستخدام الأمثل للدواء

تابعت هيئة الدواء ، انه يجب استخدام مضادات الالتهاب غير الستيرويدية التي لديها أقل احتمالية لحدوث قرح الجهاز الهضمي.

استشارة الطبيب لاستخدام مضادات الالتهاب غير الستيرويدية

وشددت هيئة الدواء استشارة الطبيب لاستخدام مضادات الالتهاب غير الستيرويدية الانتقائية أو مصاحبة المسكنات مع مثبطات مضخة البروتون (PPI)، أو جرعات عالية من مضادات مستقبلات الهيستامين-2 مثل فاموتيدين.