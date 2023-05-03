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رئيس التحرير
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ديني

محمد سعد الدين محمد وكيلًا لكلية الهندسة بنين جامعة الأزهر بالقاهرة

محمد سعد الدين محمد
محمد سعد الدين محمد وكيلًا لكلية الهندسة

أصدر الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، قرارًا بتكليف الدكتور محمد سعد الدين محمد، الأستاذ بقسم الهندسة المدنية بكلية الهندسة بنين جامعة الأزهر بالقاهرة؛ للقيام بعمل وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.

تدرج الدكتور محمد سعد الدين في التعليم، وحصل على  بكالوريوس الهندسة المدنية من كلية الهندسة جامعة الأزهر عام 1999م بتقدير: ممتاز مع مرتبة الشرف، وعين في درجة معيد بكلية الهندسة عام 2000م، وبدأ مشوار الدراسات العليا وحصل على درجة الماجستير في تخصص الهندسة الإنشائية من كلية الهندسة بنين جامعة جامعة الأزهر بالقاهرة عام 2004م فعين مدرسًا مساعدًا بقسم الهندسة المدنية، وواصل مشواره العلمي حتى حصل على درجة الدكتوراه من كلية الهندسة جامعة الأزهر بالقاهرة عام 2010م فعين مدرسًا بكلية الهندسة جامعة الأزهر بالقاهرة عام 2010م، ورقي إلى درجة أستاذ مساعد عام 2016م، وحصل على درجة الأستاذية وهي أعلى درجة علمية في تخصص الهندسة المدنية عام 2022م.

وخلال فترة عمله بالقسم شارك في عديد من المؤتمرات العلمية الداخلية والخارجية، كما شغل منصب أمين سر مجلس قسم الهندسة المدنية بكلية الهندسة بنين بالقاهرة.

كما قام بالإشراف على عدد من الرسائل العلمية لطلبة الدراسات العليا، «ماجستير - دكتوراه» وله عديد من الأبحاث المنشورة داخل وخارج مصر، وشارك بالتصميم والإشراف في عديد من المشروعات المختلفة وهو عضو باللجنة الاستشارية العليا لنقابة المهندسين تخصص هندسة جيوتقنية.

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