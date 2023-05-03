مصرع 136 شخصا في فيضانات رواندا وأوغندا

لقى 129 شخصا مصرعهم ،اليوم الأربعاء، إثر الفيضانات والانهيارات الأرضية الناجمة عن الأمطار الغزيرة في رواندا. كما لقي 6 مصرعهم غرقا في أوغندا، ومازال فريق البحث والإنقاذ يبحث عن ناجين محاصرين في المنازل.

وفي مشاهد فوضوية بعد أسابيع من الأمطار في المنطقة، أظهر مقطع فيديو نشرته هيئة الإذاعة الرواندية المملوكة للدولة المياه الموحلة تتدفق على طريق غمرته المياه وتدمر المنازل، بحسب وكالة "رويترز" الإخبارية.

وقال نائب المتحدث باسم الحكومة الرواندية آلان موكوراريندا، إن عدد القتلى ارتفع إلى 129 بحلول الساعة 3:30 مساء حسب التوقيت المحلي (01:30 GMT)

وأوضح فرانسوا هابيتجيكو، حاكم المقاطعة الغربية في رواندا أن أولوية الحكومة الرئيسية الآن هي الوصول إلى كل منزل تضرر لضمان قدرتنا على إنقاذ أي شخص قد يكون محاصرا.

وأضاف أنه تم إنقاذ بعض الأشخاص ونقلهم إلى المستشفى.

وتابع هابيتجيكو أن هناك فيضانا آخر في نهر سيبيا، مضيفاً أن تربة النهر كانت غارقة بالفعل من الأيام السابقة للأمطار ، ما تسبب في انهيارات أرضية أغلقت على أثرها الطرق.

تعليق الرئيس الرواندي

وقال الرئيس الرواندي بول كاجامي، في بيان إن حكومته تساعد المتضررين بما في ذلك عمليات النقل المؤقتة.

فيضان أوغندا

وقال الصليب الأحمر الاوغندي إن ستة أشخاص لقوا حتفهم ليل الأربعاء في منطقة جبلية في أوغندا المجاورة بالقرب من الحدود مع رواندا منطقة كيسورو الجنوبية الغربية.

وأضاف في بيان أن خمسة منهم من عائلة واحدة وأن عمال الطوارئ بدأوا أعمال التنقيب لانتشال الجثث.

وتشهد رواندا وأوغندا أمطارا غزيرة ومستمرة منذ أواخر مارس، وتم الإبلاغ عن انهيارات أرضية في مناطق مرتفعة أخرى من أوغندا، مثل كاسيسي بالقرب من جبال روينزوري، حيث دمرت الفيضانات المنازل وشردت المئات.