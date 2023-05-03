ننشر عدد أسئلة امتحانات الثانوية 2023 بعد تعديلها من وزير التعليم

أعلن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تعديل عدد أسئلة امتحانات الثانوية 2023 لجميع المواد الدراسية للشعبتين العلمية والأدبية ونوع الأسئلة.
مادة اللغة العربية
- 4 أسئلة مقالية الدرجة الكلية 10 درجات.
- 51 سؤال موضوعي الدرجة الكلية 70 درجة.
- المجموع الكلي 80 درجة.
- زمن الإجابة ١٨٠ دقيقة
مادة اللغات الاجنبية الاولي
- 3 أسئلة مقالية الدرجة الكلية 8 درجات.
- 34أسئلة موضوعية الدرجة الكلية 42 درجة.
-المجموع الكلي 50 درجة.
- زمن الإجابة 180 دقيقة
اللغات الأجنبية الثانية
- سؤالين مقالي الدرجة الكلية 6 درجات.
- 29 سؤال موضوعي الدرجة الكلية 34 درجة.
- المجموع الكلي 40 درجة.
- زمن الإجابة 120 دقيقة.
المواد العلمية "الفيزياء والكيمياء والأحياء والجيولوجيا"
- سؤالين مقالي الدرجة الكلية 4 درجات.
- 44 سؤال موضوعي الدرجة الكلية 56 درجة.
- المجموع الكلي 60 درجة.
- زمن الإجابة 180 دقيقة.
المواد الأدبية "التاريخ والجغرافيا والفلسفة والمنطق وعلم النفس والاجتماع"
- سؤالين مقالي الدرجة الكلية 4 درجات.
- 44 سؤال موضوعي الدرجة الكلية 56 درجة.
- المجموع الكلي 60 درجة.
- زمن الإجابة 180 دقيقة.
الرياضيات البحتة " الجبر والهندسة والتفاضل"
- سؤالين مقالي الدرجة الكلية 4 درجات.
- 18 سؤال موضوعي الدرجة الكلية 26 درجة.
- المجموع الكلي 30 درجة.
- زمن الإجابة 120 دقيقة.
الرياضيات التطبيقية " الاستاتيكا والديناميكا"
- سؤالين مقالي الدرجة الكلية 4 درجات.
- 18 سؤال موضوعي الدرجة الكلية 26 درجة.
- المجموع الكلي 30 درجة.
- زمن الإجابة 120 دقيقة.