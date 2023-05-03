وزير التعليم : التعريب مستمر في الثانوية العامة هذا العام

قال الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه لا خلل بمواصفات الورقة الامتحانية لامتحانات الثانوية العامة 2023

وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى ، أن التعريب مستمر فى امتحانات الثانوية العامة لطلاب مدارس اللغات هذا العام

حيث قال وزير التربية والتعليم من حق طالب اللغات ان يختار اجابة امتحانه باللغة العربية إن أراد ذلك.

وحسم الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم الفني، الجدل حول مطالب أولياء الامور الخاصة بـ عودة التحسين في الثانوية العامة.

قال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إن مقترح التحسين بالثانوية العامة ما زال معروضا للمناقشة ، ولم يصدر قرار رسمي ينص على عودة التحسين في الثانوية العامة حتى الآن.

وأضاف وزير التعليم : أسئلة الثانوية العامة لن تصاغ في شكل ألغاز بل تصاغ بطريقة علمية.

وأكد وزير التربية والتعليم انه تم تدريب ٣٠٠ الف من معلمي المرحلة الثانوية على إعداد أسئلة امتحانات الثانوية العامة .