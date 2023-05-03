محمد صلاح يقود هجوم ليفربول أمام فولهام بالدوري الإنجليزي

أعلن الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، تشكيل فريقه لمواجهة فولهام، في المباراة المؤجلة من الجولة الثامنة والعشرين لبطولة الدوري الإنجليزي.

تشكيل ليفربول

ويقود محمد صلاح تشكيل ليفربول في مباراة اليوم

وضم تشكيل ليفربول كلا من:

في حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد - إبراهيما كوناتي - فيرجيل فان دايك - أندرو روبرتسون

خط الوسط: جوردان هندرسون - فابينيو - كيرتس جونز

خط الهجوم: محمد صلاح - لويس دياز - داروين نونيز

المباراة تُقام في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب أنفيلد رود معقل فريق ليفربول