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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

نائب يشيد بكلمة الرئيس السيسي بالحوار الوطني: كاشف لتنوع الرؤى

النائب احمد بهاء
النائب احمد بهاء شلبي

وصف النائب أحمد بهاء شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس النواب، والمقرر المساعد للجنة الصناعة بالحوار الوطني، الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني بـ"الكاشفة"، عن تنوع كبير في الرؤي لكافة المتحدثين بها والمعبرة عن قوي المجتمع، مما يعيد وحدة الصف بين كافة القوي السياسية والحزبية ومؤسسات المجتمع المدني.

وقال "شلبي"، في بيان أصدره، اليوم، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي المسجلة للمشاركين في الحوار الوطني تعكس التأكيد علي جدية القيادة السياسية في التعامل مع الحوار الوطني وما سيأتي به من توصيات، والاستماع إلي كافة الآراء من القوي السياسية المشاركة باعتبارهم جزء اصيل من بنية المجتمع والدولة بشكل عام، وأن الاختلاف فى الرأي، لا يفسد للوطن قضية، وأن حجم التنوع، والاختلاف فى الأطروحات، يعزز بقوة من كفاءة المخرجات التى ينتظرها الجميع.

وأكد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حزب حماة الوطن بمجلس النواب، أن للحزب من أوائل القوى السياسية التي دعمت وسارعت للمشاركة في هذا الحوار الوطني، وحرصت على نجاحه وتحقيق أهدافه باعتباره وثيقة تاريخية للعبور بالتحديات الراهنة  نحو الجمهورية الجديدة، والتي تحتاج لتكاتف الجميع وتتماشى مع تطلعات كل القوى السياسة والشعب من أجل حياة كريمة لكل المصريين، مؤكدا أن الحوار الوطني يمثل أداة هامة نحو توحيد الجبهة الداخلية خلف الدولة المصرية في مواجهة التحديات الاقتصادية.

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