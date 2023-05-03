الجيش السوداني يوافق على هدنة جديدة لمدة أسبوع

وافق الجيش السوداني، اليوم الأربعاء، على مقترح لتمديد الهدنة بالبلاد لـ 7 أيام، معربًا عن أمله في التزام المليشيا المتمردة بمتطلبات الهدنة المقترحة.

وقال الجيش السوداني في بيان صادر اليوم الأربعاء إنه "في إطار مبادرة منظمة الإيغاد للتعامل مع الأزمة الحالية بالبلاد، تقدمت المنظمة بمقترح جديد يتمثل في الآتي: تمديد الهدنة الحالية لمدة أسبوع وتسمية ممثل من كل جانب للتباحث حول الهدنة مع الآلية رفيعة المستوى المكونة من رؤساء كل من جمهورية جنوب السودان، كينيا وجيبوتي، على أن يجرى هذا الحوار في أي دولة يتم التوافق عليها مع الآلية".

وأبدت القوات المسلحة موافقتها على المقترح انطلاقًا من مبدأ الحلول الإفريقية لقضايا القارة، ومراعاة للجوانب الإنسانية للشعب السوداني، مع الأخذ في الاعتبار المبادرة الأمريكية السعودية الجارية.

وأعرب الجيش السوداني عن أمله في أن يلتزم المتمردون بمتطلبات الهدنة المقترحة.