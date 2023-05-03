ممثلو الأحزاب السياسية بالجلسة الافتتاحية للحوار الوطني : المصري يستحق مستقبلا وحياة أفضل

ممثلو الأحزاب السياسية عن الحوار الوطني:

- حسام الخولي:

مستعدون أن تتجاوب مع مخرجاته بما يصب في صالح المواطن

- سيد عبد العال:

لا نعتقد أننا نملك الحلول كامله

- ناجي الشهابي:

الحوار لا بد وأن يكون هدف أساسي لكل الأحزاب

أكد عددا من ممثلي الأحزاب السياسية، أن الحوار الوطني لا بد وأن يكون هدف أساسي لكل الأحزاب، وهو ليس رفاهية أو مجال لوضع شروط، وعلى الجميع تلبية النداء خاصة في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها.

فى البداية، قال المهندس حسام الخولى، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، رئيس الكتلة البرلمانية للحزب بمجلس الشيوخ، نشترك كشريك في الحوار الوطني لأننا نبني مجتمع وجمهورية جديدة وبإمكانيات جديدة وعلينا استغلال ذلك ، وهذا يستدعي وجود الأفكار وعدم التمسك بها.



ومن جانبه، اضاف المهندس حسام الخولى ، نحن في مستقبل وطن سوف نقدم أفكارنا من خلال المتخصصين والباحثين في ذلك ونحن كحزب الأغلبية مستعدون أن تتجاوب مع مخرجاته بما يصب في صالح المواطن.



ومن جهته، قال سيد عبد العال، رئيس حزب التجمع، لا نعتقد أننا نملك الحلول كاملة وحالة المنافسة بيننا وبين باقي الأحزاب تكون داخل البرلمان، ونريد من الضرورى أن يكون هناك حوار دائم بين الجميع .



كما اضاف عبد العال، أن هذا الحوار تحمسنا جدا بالمشاركة فيه ونعتقد أن أحد نتائجه المهمه هو اعمال الدستور بوجود تعددية حزبية، وإتاحة تداول السلطة، والتمهيد لنكون أمام جمهورية ديمقراطية حديثة.



وقال ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل، الحوار لا بد وأن يكون هدف أساسي لكل الأحزاب، وهو ليس رفاهية أو مجال لوضع شروط، وعلى الجميع تلبية النداء خاصة في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها .

واضاف الشهابي قائلا: ما نأمله من إقرار دولة مدنية حديثة أن تخرج من هذا الحوار، مشددا على ضرورة تطبيق الدستور في تفرغ عضو البرلمان لعمله النيابي.

وتابع الحوار حالة ضرورية للدولة ويسير في طريق منتظم بأن تكون مخرجاته تشكل حل لمشاكلنا اليومية.

وفي السياق ذاته قال الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، مساعد رئيس حزب الوفد، نحن لا نعارض من أجل المعارض بل المعارضة من أجل الإصلاح للوصول إلى روشتة حقيقية تعالج جروح هذا الوطن .

واضاف الدكتور أيمن محسب، شاركنا في هذا الحوار لان من لديه رغبه حقيقية في النهوض بالدولة كان ولا بد أن يشارك في الحوار ، وجئنا لكي نؤكد بأننا حزب حقيقي بناء للمشاركة في الجمهورية الجديدة.

ومن جهته قال النائب عفت السادات، رئيس حزب السادات الديمقراطي، إننا أمام استحقاق وطنى، مضيفا أن كل مخلص فى مصر يشارك فى الحوار الوطنى.

وأضاف عفت السادات كلنا نبغى الاصلاح ، فالإصلاحات الاقتصادية عبء كبير تتحمله الأسرة المصرية وموجودين علشان نعبر عن هموم المواطنين ، يهمنا كحزب الهوية الاقتصادية لمصر ".

وذكر النائب عفت السادات، رئيس حزب السادات الديمقراطي، أن الحوار الوطنى دعوة صادقة بإرادة سياسية تتمنى لهذا الوطن مزيد من الرقى والاهتمام بقيمة الانسان المصرى.

فيما قال النائب عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل ، لدينا مقولة دائمة وهى " أن الوطن يهزمه اليأس ويحييه الأمل"، وقيمه هذا الحوار أنه يفتح باب الأمل الذي يلقي الحمل على الجميع والمسئولية التي غابت كثير عن مصر والتي تعني بسياسة حقيقية تنتمي للمواطن والمستقبل.



وأوضح رئيس حزب العدل، نشارك بالرغم من أننا كنا نأمل بوجود أمور كثيرة يتم تحقيقها قبل انطلاقة، فالمواطن المصري يستحق مستقبل وحياة أفضل وهذا المستقبل لا يمكن أن يتحقق إلا بقواعد جديدة ولن يأتي ذلك إلا من خلال حوار جاد قائم على الحرية والعدل .

وتابع إمام قائلا، طالبنا بضرورة تعديل قانون الانتخابات ووجود المحليات ، حيث أن الطبقة المتوسطة المصرية جعل الكثير منها هش ومنهك ، ولذلك لابد من تغيير السياسة الاقتصادية .

وقال محمد سالم عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن الحزب المصرى الديمقراطى، استمرار الحوار يخلق حياة سياسية تتنوع فيها الأفكار ، وعلينا أن نستغل اللحظات الفارقة والتي تمر بعمر الشعوب ، وان نستغل ذلك في بناء مناخ سياسي صلب لتبادل الخبرات والاراء.

وتابع افضل شئ لإطلاق الحوار بأنه حالة مستمرة وليس حالة مؤقتة.



وقالت جميلة إسماعيل ، رئيسة حزب الدستور، جئنا اليوم للمشاركة في الحوار الوطني لأننا في لحظة مصارحة بأننا نواجه أزمة مصيرية لم نشارك الوصول فيها ولكننا ندفع فواتيرها ، نحن هنا لأننا نستحق افضل مما قدم لنا عبر عقود، وان السياسة مشاركة وتفاعل ديناميكي واخترنا بأن نكون جزء من حل هذه الأزمة.



جاء ذلك خلال الجلسة النقاشية الثانية، من الجلسة الافتتاحية الأولى بالحوار الوطنى بعنوان "اﺳﺗﻌداد اﻻﺣزاب ﻟﻠﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻰ اﻟﺣوار" بمشاركة ممثلين عن مختلف الأحزاب السياسية "