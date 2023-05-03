مسئول بوزارة الآثار يكشف تفاصيل رصد قطعتين مصريتين للبيع بمزاد في بريطانيا

رد الدكتور مجدي شاكر كبير الأثريين بوزارة السياحة والآثار، على رصد قطعتين معروضتين للبيع بأحد المزادات في بريطانيا.



وقال مجدي شاكر، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية انجي أنور، مقدمة برنامج مصر جديدة، المذاع عبر قناة etc، مساء اليوم الأربعاء، إن مشكلة الآثار المصرية أن 70٪ منها مهربة من افريقيا ومصر، مضيفا أن من الواضح أن هاتين القطعتين لملوك لأنهما على درجة عالية الاهتمام بكل التفاصيل.



وتابع الدكتور مجدي شاكر كبير الأثريين بوزارة السياحة والآثار، أن الدولة اتخذت إجراءات في غاية السرعة للتعامل مع هذا الأمر، لافتا إلى أن اذا ثبت أن أوراق هاتين القطعتين غير سليمة يمكن وقتها استردادها.

وأشار الدكتور مجدي شاكر كبير الأثريين بوزارة السياحة والآثار، إلى أن الأعوام الماضية تم استرداد عدد كبير من القطع الأثرية المصرية بجهود من وزارة الخارجية.

