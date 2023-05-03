وكيل الشباب والرياضة بالجيزة يجتمع بأعضاء مجلس أمناء مراكز شباب حدائق أكتوبر

اجتمع الدكتور أحمد عبد الوكيل وكيل وزارة الشباب والرياضة بالجيزة بمجلس أمناء مراكز شباب حدائق أكتوبر، وأستأنف الاجتماع بانضمام مديري المراكز وذلك مساء اليوم الأربعاء 3 مايو 2023 بمقر مكتبه بالمديرية.

بدأ اجتماع مجلس أمناء مراكز شباب حدائق أكتوبر الذي يترأسه اللواء عبد الرحمن شلش

بحضور الدكتور أحمد عبد الوكيل نائب رئيس المجلس والأعضاء ( محمود فوزي مدير عام الشؤون القانونية بوزارة الشباب والرياضة ،عادل فهمي وكيل المديرية لشؤون الشباب، محمد عراقي ، عادل الشيمي ومن السيدات ريهام جرجس أمين الصندوق ،فاطمة يسري مدير المكتب التنفيذي ،أميره أبو النجاح إداري المكتب التنفيذي).

وقد نوقش بالاجتماع عدداً من الملفات الهامة واهمها مراجعة الإجراءات اللازمة لتشغيل المراكز ومتابعة صيانتها وتطويرها بشكل دائم ومستمر والعمل على زيادة مواردها وتشجيع الاستثمار في مجال الشباب والرياضة بتلك المراكز .

وفي هذا الإطار اعتمد المجلس كراسة الشروط الخاصة بطرح بعض المواقع بمركز شباب 1185 ، للاستغلال والتشغيل بمزايدة علنية.

ووجه بسرعة تركيب كاميرات مراقبة بالمراكز التي لم يتم التركيب بها حتى الأن لتأمين منشآتها.

كذلك تقرر العمل على وضع لوائح تشغيل خاصة بكل مركز على حدى .

أشار الوكيل أثناء الاجتماع إلى أهمية الالتزام بالصيانة الدورية للمراكز للحفاظ عليها واصفاً إياها بأنها هدية من الدولة لمواطنيها لذا وجب الحفاظ على البنية التحتية لتلك المراكز.

كما أكد الاجتماع إلى ضرورة توفير عمال نظافة فضلا عن العديد من الأمور الإدارية والتنظيمية الخاصة بعمل وأداء تلك المراكز بما يضمن جودة الخدمات الشبابية والرياضية المقدمة للمواطنين بصفة عامة وللنشء والشباب بصفة خاصة، تحقيقاً لإستراتيجية وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لجعل مراكز الشباب مراكز خدمة مجتمعية تخدم جميع الفئات والأعمار من أهالي المنطقة المحيطة بكل منها.

وفي إطار الاجتماع بمديري مراكز شباب حدائق أكتوبر تم عرض النتائج والاستماع إلى الآراء والوقوف على المشكلات لبحثها والوصول إلى حلول لها بما في ذلك مناقشات حول الأكاديميات التي تعمل داخل المراكز.

وقد قرر المجلس التصديق على إجراء الصيانة الكاملة والدورية للمراكز .



جدير بالذكر بأن مراكز شباب حدائق أكتوبر من المنشآت الشبابية والرياضية التابعة لوزارة الشباب والرياضة وتعمل على تقديم الخدمات الشبابية والرياضية والثقافية والمجتمعية وعدد من الخدمات المتكاملة التي تستهدف تحقيق التنمية المستدامة.

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