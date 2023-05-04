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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

نشرة الحوادث.. ضبط وإحضار بلوجر شهيرة بسبب فيديو فاضح وفيلم كليوباترا يصل المحكمة واعترافات سوري بتهريب عملات

صدى البلد

نشر قسم الحوادث عددا من الاخبار والتقارير الهامة خلال الساعات الماضية كان أبرزها: 

 

ممنوع الوقفة هنا| خناقة مع بواب تقود لسقوط تجار مخدرات بحوزتهم 4 كيلو هيروين

 

تسببت مشاجرة بين حارس عقار ومستقلي سيارة ملاكي في الكشف عن عصابة خطرة ونشاطهم المشبوه بالاتجار في الهيروين بعدما اطلقوا النيران صوب حارس العقار وفروا هاربين إلا أن مباحث أكتوبر ألقت القبض على المتهمين بعد مطاردة مثيرة وعثر بحوزتهم على كمية كبيرة من المواد المخدرة ومبلغ مالي ضخم.

 

اتهمت ابنها وأخته بعلاقة آثمة| النيابة العامة تأمر بضبط وإحضار بلوجر شهيرة

 

أمرت النيابة العامة بضبط وإحضار صاحبة قناة بأحد مواقع التواصل الاجتماعي.

 

اعتداء صارخ على تراث مصر..دعوى قضائية لإلزام نتفيلكس بوقف بث فيلم كليوباترا

 

أقام عمرو عبد السلام المحامي بالنقض، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، لإلزام الحكومة المصرية ممثلة في وزارة الخارجية المصرية باتخاذ كافة الإجراءات الدبلوماسية والتواصل مع المنظمات الدولية المعنية واتخاذ إجراءات التقاضي الإقليمي والدولي أمام جهات القضاء الأمريكي؛ لوقف بث وإذاعة الفيلم الوثائقي كليوباترا المعروض على منصة نتفيلكس.

 

ملايين بالجملة مهربة خارج البلاد.. ننشر اعترافات سوري في واقعة النقد الأجنبي ..خاص

 

في واقعة الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى وتحويل الأموال خارج البلاد، اعترف المتهم الأول، سوري الجنسية، صاحب شركة، أمام جهات التحقيق لحيازته أموالا " نقد أجنبي"، وتحويلها من وإلي خارج البلاد بغير نطاق السوق المصرفية بالمخالفة لأحكام القانون.

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