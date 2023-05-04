نشرة الحوادث.. ضبط وإحضار بلوجر شهيرة بسبب فيديو فاضح وفيلم كليوباترا يصل المحكمة واعترافات سوري بتهريب عملات

نشر قسم الحوادث عددا من الاخبار والتقارير الهامة خلال الساعات الماضية كان أبرزها:

تسببت مشاجرة بين حارس عقار ومستقلي سيارة ملاكي في الكشف عن عصابة خطرة ونشاطهم المشبوه بالاتجار في الهيروين بعدما اطلقوا النيران صوب حارس العقار وفروا هاربين إلا أن مباحث أكتوبر ألقت القبض على المتهمين بعد مطاردة مثيرة وعثر بحوزتهم على كمية كبيرة من المواد المخدرة ومبلغ مالي ضخم.

أمرت النيابة العامة بضبط وإحضار صاحبة قناة بأحد مواقع التواصل الاجتماعي.

أقام عمرو عبد السلام المحامي بالنقض، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، لإلزام الحكومة المصرية ممثلة في وزارة الخارجية المصرية باتخاذ كافة الإجراءات الدبلوماسية والتواصل مع المنظمات الدولية المعنية واتخاذ إجراءات التقاضي الإقليمي والدولي أمام جهات القضاء الأمريكي؛ لوقف بث وإذاعة الفيلم الوثائقي كليوباترا المعروض على منصة نتفيلكس.

في واقعة الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى وتحويل الأموال خارج البلاد، اعترف المتهم الأول، سوري الجنسية، صاحب شركة، أمام جهات التحقيق لحيازته أموالا " نقد أجنبي"، وتحويلها من وإلي خارج البلاد بغير نطاق السوق المصرفية بالمخالفة لأحكام القانون.