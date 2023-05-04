برشام بـ6 ملايين جنيه.. الداخلية تداهم مصنعا ينتج العقاقير المخدرة | صور

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم تصنيع المنشطات والعقاقير المخدرة وترويجها.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى "الأمن الوطنى - الأمن العام" وبمشاركة مديريتى أمن "القاهرة - الدقهلية" قيام 5 أشخاص "لثلاثة منهم معلومات جنائية" بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى تصنيع المنشطات والعقاقير المخدرة وترويجها.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبط أحدهم بدائرة قسم شرطة أول المنصورة بالدقهلية وبحوزته ( 500 قرص مخدر لعقار "تامول"– 1000 عبوة منشطات- مبلغ مالى – هاتف محمول) .

كما تم ضبط باقى المتهمين بمسكن أحدهم بدائرة قسم شرطة بدر بالقاهرة.. وبحوزتهم (2500 قرص مخدر لعقار الترامادول- كمية من العقاقير المخدرة والمواد المنشطة وزنت 900 كيلو جرام- 385 كيلو جرام و200 لتر من مواد وخامات التصنيع- عدد كبير من الماكينات والمعدات والأدوات المستخدمة فى عملية التصينع- مبلغ مالى- عدد 4 هواتف محمول- عدد 3 سيارات).

بمواجهتهم إعترفوا بنشاطهم الإجرامى وحيازتهم للعقاقير المخدرة والمنشطات بقصد الإتجار وإستخدامهم للمواد الخام والأدوات والمعدات بقصد التصنيع والمبلغ المالى من متحصلات الإتجار وإستخدام السيارات والهواتف المحمولة فى النقل والترويج على النحو الذى أكدته التحريات.

وقدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى (6,000,000) ستة مليون جنيه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

740B73D8-8303-4B46-8B44-C3DE6F4A251C

DF79422D-1B95-4443-AFCA-2A99BE90386A

421B7759-84FF-40B5-A019-13230FDC4508

DD50D09B-AA6F-4649-B3F3-E9ED39B57CB8

1AF77D18-BBFA-4114-882F-5FAAE7E29B15

72700B99-47D6-4792-9344-477C629C17F0