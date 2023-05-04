هشام عبد العزيز: الحوار الوطني يعد محطة تاريخية فارقة في التاريخ المصري

قال هشام عبد العزيز رئيس حزب الإصلاح والنهضة، إن الحوار الوطني يعد محطة تاريخية فارقة في التاريخ المصري الحديث، وهو بداية لإطلاق التنمية السياسية في مصر بشكل كبير.

وأضاف "هشام عبد العزيز"، خلال حواره ببرنامج “مساء دي إم سي” المذاع على قناة “دي إم سي”، أن تفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تعد بداية ودليل على الدولة المصرية ستمضي قدما في شكل جديد في الحياة السياسية والمجتمعية.

واسترسل: الغاء حالة الطوارئ دليل على أن الدولة تسير تجاة الجمهورية الجديدة وإرساء قيمها، بال|إضافة إلى حملات العفو الرئاسي وتغير السجون وتحويلها إلى مراكز أصلاح.

