حمادة هلال: أنا مدفعتش جنيه للترويج لمسلسل المداح على السوشيال ميديا

‏قال الفنان حمادة هلال إن السوشيال ميديا أصبحت صعبة جدا والناس بتقلد بعضها في الكومنتات مؤكدا أنه متابع جيد للسوشيال ميديا ولكنه لا يصرف كثيرا عليها لكي يحصل على الدعم واشياء من هذا القبيل.

وتابع حمادة هلال خلال لقائه في برنامج "يحدث في مصر"، مع الإعلامي "شريف عامر"، المذاع عبر فضائية "MBC MASR"، أنه يحاول التركيز فقط في عمله قائلا: "هو أنت بتلاقي مثلا على السوشيال ميديا بوست نازل بعنوان صعب جدا ومعه حوالي 90 تعليق كلهم هجوم على المسلسل أعرف ان ده كمين".

السوشيال ميديا

ونوه حمادة هلال أن الموضوع بيكون واضح جدا ومش هتلاقي في أي حد بيدافع وده غير لما يكون حد منزل شيء تكون أنت مقصر فيه ويكون بتكلم بجد هذا الرأي بيحترم.