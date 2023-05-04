جنب الشباك أم الممر .. تعرف على أفضل مقعد بالطائرة

يشغل بال الكثير والمهتمين بالسفر مقعدهم بالطائرة خلال رحلتهم للوجهة المقصودة، فسواء كنت تفضل المقعد بقرب النافذة أو المقاعد على الممرات، يبقى موضوع اختيار المقعد الأفضل على الطائرة مهمة محيرة، ومع ذلك، لا توجد إجابة واحدة تناسب الجميع عندما يتعلق الأمر بأفضل المقاعد على متن الطائرة، حيث يعتمد ذلك على احتياجاتك.

أكثر ثباتا

تعتبر المقاعد الأكثر ثباتا والأفضل لتجنب آثار الاضطرابات الجوية هي التي تقع فوق أجنحة الطائرة، لأن هذه المقاعد قريبة من مركز الثقل في الطائرة، وعادة ما تكون الاضطرابات ظاهرة بشكل أكبر في الصفوف الخلفية الأقرب إلى الذيل، ويكون الشعور بتمايل الطائرة أكثر وضوحا، حيث تهتز أجزاء مختلفة من الطائرة عن غيرها.

أين أكثر المقاعد راحة؟

تعتبر المقاعد الموجودة بمقدمة الطائرة "البيزنس أو رجال الأعمال"، أكثر راحة ومساحة أكبر لحركة القدمين واليدين عن مقاعد الدرجة الاقتصادية، غير أن ذلك يكلف المسافر ماديا أيضا.

من يكون متعجلا وليس معه أمتعة كثيرة على الطائرة، يكون الجلوس في الأمام مناسبا له حتى يغادر الطائرة مبكرا. أما من يخاف من ركوب الطائرة أو لديه معدة حساسة فعليه أن يتجنب الجلوس في مقاعد مؤخرة الطائرة، لأنه عند وجود مطبات هوائية يكون اهتزاز الطائرة في الخلف أقوى من الأمام.

وبطبيعة الحال، تؤثر المطبات الجوية على كامل بدن الطائرة، وخصوصاً بالنسبة للإضرابات الشديدة، ولذلك فإن المقاعد القريبة من الجناحين تعتبر الأنسب للجلوس للمسافرين الذين يعانون رهاب السفر جواً، باعتبار أن هذه المقاعد هي الأقرب إلى مراكز الرفع والجاذبية في الطائرة بشكل يقلل من تأثيرات الجاذبية وتدفق الهواء.

كما أن تأثير المطبات الجوية في "الموقع الوسط" لوزن الطائرة أقل ويضمن للمسافرين إلى حد ما ركوباً سلساً، في حين المقاعد المتواجدة إلى الأمام من الجناح أكثر ثباتاً من نظيرتها من المقاعد في الجزء الخلفي من بدن الطائرة.

الجلوس قرب الممر أم بجانب النافذة؟

الجلوس قرب الممر له مزايا أهمهما أن المسافر يمكنه الذهاب لدورة المياه بحرية دون أن يطلب من جاره القيام من كرسيه أو أن يزعجه. كما أن هناك مسافة حرة على جانبه الأيمن أو الأيسر حسب الممر.

الجلوس بجانب النافذة له مزايا أيضا، أهمها النظر عبر النافذة إلى خارج الطائرة، كما أنه بالإمكان الاستناد إلى جسم الطائرة لمن يريد الاستراحة، إضافة إلى أن أحدا لن يطلب منك القيام من مكانك للمرور إلى دورة المياه، حسب موقع "flug-gepaeck"

البعض، إلا أن أندرو وونج مسئول SeatGuru، يوصي بالجلوس في المقاعد الأمامية قدر الإمكان لتجنُّب أصوات مولدات الطائرة.