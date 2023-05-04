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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

النرويج تقدم مساعدات لأوكرانيا لتلبية الاحتياجات الإنسانية والحكومية بقيمة 378 مليون يورو

صدى البلد

   خصصت النرويج 235 مليون يورو مساعدات إنسانية لأوكرانيا، وهي الآن تخصص 143 مليون يورو إضافية للدعم المدني لإدارة الحكومة الأوكرانية.


وذكرت وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية، أن رئيس وزراء النرويج يوناس جار ستور أبلغ رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي بتخصيص التمويل الجديد في اجتماع عقد في هلسنكي بفنلندا، أمس /الأربعاء/.


وسيتم استخدام الأموال لإصلاح وصيانة البنية التحتية المدنية؛ لتزويد الأوكرانيين بالكهرباء والمياه.


وقال رئيس وزراء النرويج: "نحن في حوار وثيق مع السلطات في أوكرانيا؛ لضمان وصول المساعدات إلى من هم في أمس الحاجة إليها.. تتسبب العملية الروسية في معاناة لا يمكن تصورها ودمار واسع النطاق كل يوم، إن دعمنا سيساعد في التخفيف من حالة الشعب الأوكراني الذي عانى الكثير".


وأعلن رئيس فنلندا سولي نينيستو، أمس، أن بلاده ستستمر في دعم أوكرانيا وتقوم بالفعل بإعداد حزمة المساعدات العسكرية الخامسة عشرة.


ووصل الرئيس الأوكراني إلى فنلندا في زيارة رسمية، أمس، حيث شارك في قمة الشمال وأوكرانيا.


وعلى هامش القمة، التقى زيلينسكي برؤساء وزراء الدنمارك وأيسلندا والنرويج والسويد.
وقدمت فنلندا بالفعل مساعدات عسكرية لأوكرانيا تبلغ قيمتها أكثر من 900 مليون يورو.

 

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