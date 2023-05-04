الجيش السوداني يعلن إحباط محاولة الهجوم على قيادة منطقة بحري العسكرية

أعلن الجيش السوداني ،اليوم الخميس، عن اشتباك قوات الجيش السوداني فجر اليوم مع ميشليا الدعم السريع بعد محاولتهم في الهجوم على قيادة منطقة بحري العسكرية.

وقال الجيش السوداني في بيان على صفحته الرسمية "فيسبوك" ، "أنه تم إحباط الهجوم وتلقى العدو عقابا حاسما وتشتت قواته مابين قتيل وجريح وهارب، دمرت قواتنا عدد من العربات القتالية للمتمردين واستلمت خمسة عربات تركها العدو في ميدان المعركة".

وحذرت القوات المسلحة السودانية المواطنين بالابتعاد عن مواقع الاشتباكات وعدم التعامل مع الأجسام المعدنية الغريبة حرصا على سلامتهم لحين وصول الفرق الفنية المتخصصة لسحبها والتعامل معها.

وقدم الجيش في ختام البيان العزاء للشهداء وأسرهم وتمني عاجل الشفاء للجرحى.