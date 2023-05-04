استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة 2 برصاص قوات الاحتلال في البلدة القديمة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ، اليوم الخميس، عن استشهاد ثلاثة مواطنين فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال اقتحام البلدة القديمة من مدينة نابلس.

وأضافت وزارة الصحة في بيان :"ان إثنين من الشهداء الثلاثة تشوهت ملامحهما بالكامل، جراء كثافة اطلاق النار عليهما".

وكانت قوات خاصة إسرائيلية اقتحمت حارة الياسمينة بالبلدة القديمة وحاصرت منزلا، فيما دفعت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية كبيرة إلى محيط البلدة.

وكان قد أصيب اليوم الخميس، تسعة مواطنين فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، بالإضافة إلي العشرات بحالات اختناق بالغاز السام، وذلك خلال مواجهات اندلعت في بلدتي بيت ريما، والنبي صالح، شمال غرب رام الله.

وأفاد مراسل وكالة الأنباء الفلسطينية إن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت البلدة في ساعة متأخرة من ليلة أمس، وإن مواجهات اندلعت في المكان، أدت الي إصابة ستة مواطنين بالرصاص الحي، بالأطراف السفلية من الجسم.