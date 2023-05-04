إصابة 9 فلسطينيين بالرصاص خلال مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلي في رام الله

أصيب اليوم الخميس، تسعة مواطنين فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، بالإضافة إلي العشرات بحالات اختناق بالغاز السام، وذلك خلال مواجهات اندلعت في بلدتي بيت ريما، والنبي صالح، شمال غرب رام الله.

وأفاد مراسل وكالة الأنباء الفلسطينية إن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت البلدة في ساعة متأخرة من ليلة أمس، وإن مواجهات اندلعت في المكان، أدت الي إصابة ستة مواطنين بالرصاص الحي، بالأطراف السفلية من الجسم.

وأشارت الوكالة إلى أن عشرات المواطنين أصيبوا بحالات اختناق جراء الغاز السام، الذي أطلقه جيش الاحتلال صوب المواطنين ومنازلهم في البلدة.

وقامت قوات الاحتلال بإحراق مركبة أحد المواطنين الفلسطينيين، بعد استهدافها بوابل من قنابل الغاز، كما تعرضت العديد من ممتلكات المواطنين للتخريب والتكسير المتعمد.

و أصيب ثلاثة مواطنين، فجر اليوم الخميس، برصاص قوات الاحتلال، خلال مواجهات في بلدة النبي صالح.