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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

خالد جلال يجتمع بمديري الفرق الفنية لاستكمال خطة "بيت المسرح"

صدى البلد

بعد النجاح الذي حققته عروض البيت الفني للمسرح، والتي تضمنها المؤتمر الذي عقد مطلع العام الجاري تحت شعار "٢٠٢٣ عام جديد ومسرح جديد"، عقد المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي والقائم بأعمال رئيس البيت الفني للمسرح، اجتماعا مساء أمس الأربعاء بمسرح السلام، مع مديري الفرق المسرحية التابعة للبيت الفني للمسرح .

جاء الإجتماع لمناقشة العملية الإنتاجية الخاصة باستكمال الخطة التي تم الإعلان عنها، وإزالة كافة العراقيل التي تواجه إنتاج هذه العروض، ومواعيد تقديم هذه الأعمال خلال الفترة القادمة وصولا إلى عروض عيد الأضحى المبارك، بالإضافة إلى تسهيل الموضوعات الإدارية التي من شأنها الإسراع في عملية إنتاج هذه العروض، كما تم الإطلاع على تقييم الأعمال التي سبق عرضها من حيث ما حققته من إيرادات ومدى ما حققته من إقبال جماهيري.

وأكد المخرج خالد جلال على أن الهدف من هذه الاجتماعات هو تحقيق التواصل المباشر مع السادة مديري الفرق لتحقيق أقصى حالة إبداعية مسرحية ممكنة، واستغلال حالة الزخم الفني الذي تشهده مسارح الدولة في الآونة الأخيرة، مشيرا إلى الاهتمام الذي توليه الدكتورة نيفين الكيلاني بتفعيل الحراك المسرحي، وإتاحته للجمهور لتحقيق مبدأ العدالة الثقافية الذي تعمل وزارة الثقافة على تحقيقه.

حضر الاجتماع مديرو الفرق الفنية الفنانون " د. أيمن الشيوي مدير المسرح القومي، محسن منصور مدير المسرح الحديث، ياسر الطوبجي مدير المسرح الكوميدي، سامح مجاهد مدير مسرح الغد، عادل حسان مدير مسرح الطليعة، سامح بسيوني مدير مسرح الشباب، محمد متولي مدير مسرح الشمس، عادل الكومي مدير المسرح القومي للأطفال، محمد مرسي مدير فرقة الإسكندرية، وعصام الشويخ مدير مسرح الساحة.

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