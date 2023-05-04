لاعب الأهلي السابق: الأحمر أول من هدد بالانسحاب من السوبر.. وبيراميدز سيهزمه

أكد محمد عبد الله، لاعب الأهلي والزمالك السابق، أن نادي بيراميدز سيفوز بالسوبر المصري المقرر إقامته فى الإمارات.

وقال عبد الله فى تصريحات لبرنامج "كلام فى الكورة" مع الإعلامي أحمد جمال المذاع على قناة "الحدث اليوم": "بيراميدز أعلى فنيا من النادي الأهلي خلال الوقت الحالي وسيفوز بكأس السوبر المصري ليحقق أول بطولة فى تاريخه".

وأضاف:" القيمة التسويقية لمباراة السوبر تراجعت كثيرا بعد اعتذار نادي الزمالك، والنادي الأهلي فى بداية أزمة كهربا هدد بالانسحاب من السوبر".

موعد لقاء الأهلي وبيراميدز:

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مه بيراميدز، غدا الجمعة، في تمام السابعة والنصف مساء، على ملعب محمد بن زايد بالإمارات.

ويشارك بيراميدز بدلا من الزمالك الذي انسحب من خوض اللقاء اعتراضا على قرار لجنة الاستئناف في اتحاد الكرة، بتعليق عقوبة إيقاف محمود عبد المنعم “كهربا” لاعب النادي الأهلي.