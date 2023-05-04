أرخص سيارة SUV زيرو من هيونداي بـ 550 ألف جنيه

يضم السوق المصري للسيارات باقة متنوعة من السيارات الجديدة موديل 2022 التي يرغب في اقتناءها الكثير من المصريين ومنهم فئة الشباب، بالإضافة الي أن سوق السيارات المصري يتوافر به كافة فئات السيارات منها السيدان والـSUV، والهاتشباك، وذلك لإتاحة الفرصة أمام المقلبين علي الشراء في اختيار السيارة المناسبة لاحتياجاته، وتساعده علي التنقل والذهاب الي العمل.
يقدم موقع صدى البلد سعر ومواصفات أرخص SUV زيرو من هيونداي وهي هيونداي كريتا موديل 2022 من فئة السيارات الـ SUV.
مواصفات الأمان لـ هيونداي كريتا
زودت سيارة هيونداي كريتا بالعديد من وسائل السلامة والأمان منها، ESP، ونظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية، ونظام توزيع قوة الفرامل EBD، ونظام الثبات الإلكتروني، وأحزمة أمان، ومثبت سرعة، وإنذار ضد السرقة، وقفل مركزي للأبواب.
محرك هيونداي كريتا
تنتج سيارة هيونداي كريتا عزم أقصي للدوران يصل الي 144 نيوتن/متر، وبها محرك 4 سلندر سعة 1500 سي سي، وناقل حركة أوتوماتيك من فئة CVT، وتخرج قوة 113 حصان.
مقصورة هيونداي كريتا
تحتوي مقصورة هيونداي كريتا علي الكثير من المميزات التكنلوجية الحديثة منها، مدخل AUX، وعجلة قيادة متعددة الاستخدامات، ومدخل USB، وبلوتوث، وزجاج كهربائي، وفرش مقاعد من القماش، وباور ستيرنج، وتكييف أوتوماتيك ثنائي المناطق، وريموت كنترول.
سعر هيونداي كريتا
تباع سيارة هيونداي كريتا موديل 2022 من فئة السيارات الـ SUV في سوق السيارات المصري بسعر 550 ألف جنيه للفئة الأولي .