أرخص سيارة SUV زيرو من هيونداي بـ 550 ألف جنيه

يضم السوق المصري للسيارات باقة متنوعة من السيارات الجديدة موديل 2022 التي يرغب في اقتناءها الكثير من المصريين ومنهم فئة الشباب، بالإضافة الي أن سوق السيارات المصري يتوافر به كافة فئات السيارات منها السيدان والـSUV، والهاتشباك، وذلك لإتاحة الفرصة أمام المقلبين علي الشراء في اختيار السيارة المناسبة لاحتياجاته، وتساعده علي التنقل والذهاب الي العمل.

سيارة هيونداي كريتا موديل 2022

يقدم موقع صدى البلد سعر ومواصفات أرخص SUV زيرو من هيونداي وهي هيونداي كريتا موديل 2022 من فئة السيارات الـ SUV.

هيونداي كريتا 2022

مواصفات الأمان لـ هيونداي كريتا

زودت سيارة هيونداي كريتا بالعديد من وسائل السلامة والأمان منها، ESP، ونظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية، ونظام توزيع قوة الفرامل EBD، ونظام الثبات الإلكتروني، وأحزمة أمان، ومثبت سرعة، وإنذار ضد السرقة، وقفل مركزي للأبواب.

سيارة هيونداي كريتا 2022

محرك هيونداي كريتا

تنتج سيارة هيونداي كريتا عزم أقصي للدوران يصل الي 144 نيوتن/متر، وبها محرك 4 سلندر سعة 1500 سي سي، وناقل حركة أوتوماتيك من فئة CVT، وتخرج قوة 113 حصان.

سيارة هيونداي كريتا موديل 2022

مقصورة هيونداي كريتا

تحتوي مقصورة هيونداي كريتا علي الكثير من المميزات التكنلوجية الحديثة منها، مدخل AUX، وعجلة قيادة متعددة الاستخدامات، ومدخل USB، وبلوتوث، وزجاج كهربائي، وفرش مقاعد من القماش، وباور ستيرنج، وتكييف أوتوماتيك ثنائي المناطق، وريموت كنترول.

مقصورة هيونداي كريتا 2022

سعر هيونداي كريتا

تباع سيارة هيونداي كريتا موديل 2022 من فئة السيارات الـ SUV في سوق السيارات المصري بسعر 550 ألف جنيه للفئة الأولي .