ما علاقة الأرق وقلة النوم بحدوث الأزمات القلبية؟ استشاري يجيب

أكد الدكتور علاء الغمراوي، استشاري أمراض القلب، أن هناك علاقة بين الأرق وقلة النوم وبين حدوث الأزمات القلبية، موضحًا أن القلق والتوتر من ضمن مسببات الأزمات القلبية المنتشرة حاليًا ؛ مشيرًا إلى أن النوم أقل من 6 ساعات أو أكثر من 8 ساعات له خطورة كبيرة جدًا على القلب. .

وأضاف "الغمراوي"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "8 الصبح" المُذاع على قناة "دي أم سي الفضائية ، أن التوتر يؤثر بشكل كبير على عضلة القلب، متابعًا: "لا بُد أن ننام أثناء فترات الليل ونستيقظ مبكرًا"؛ مشيرا إلى أن منظمة الصحة العالمية توصي بأن الفرد يجب أن ينام من 6 إلى 8 ساعات يوميًا.

وتابع: "زمان كان الشخص ينام بدري وإنتاجيته تكون أعلى، الفلاح كان يستيقظ من الفجر لكن النهارده الوضع أصبح مختلفًا مع البعض ؛ منوها إلى أن لاستمرارية في عدم النوم أو النوم المتقطع يؤدي إلى إجهاد القلب"، لافتًا إلى أن عدم النوم قد يؤدي إلى زيادة إفراز الأدرنالين الذي يؤدي إلى حدوث خلل في كهرباء القلب.