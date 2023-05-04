تغيير أسئلة امتحانات الثانوية العامة وحسم مصير التحسين.. قرارات عاجلة لوزير التعليم

قدمت نورهان عادل مذيعة "صدى البلد"، تغطية خاصة عن القرارات التي اتخذها وزير التربية والتعليم بشأن امتحانات الثانوية العامة لعام ٢٠٢٣، حيث أكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أنه لن يكون هناك تراجع عن جدول امتحانات الثانويه العامة الذى تم اعلانه اواخر فبراير الماضى والذى بمقتضاة ستبدا الامتحانات من 12 يونيو المقبل .. وان الوزاره لن تستجيب لمطالب تعديل هذا الجدول.

وفيما يخص مواصفات ورقة امتحانات الثانوية العامة، فقال إنه تم تعديل المواصفات الفنية لتصبح اختيار من متعدد بنسبة 85% MCQ ، وإضافة جزء مقالي لا يتعدى 15% من الدرجة حسب طبيعة كل مادة.

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