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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تشمل النفط والطيران المدني.. الرئيس الإيراني يعقد اتفاقيات مع نظيره السوري

صدى البلد

يجري الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي محادثات في العاصمة السورية دمشق، في اليوم الثاني من زيارته.

وأكد رئيسي خلالها دعم بلاده المتجدد لسوريا، ووقع الرئيس الإيراني مذكرة تفاهم لتعاون استراتيجي طويل المدى في مجالات عدّة بين البلدين.

ووقّع الرئيسان، وفق الإعلام الرسمي، مذكرة تفاهم لـخطة التعاون الاستراتيجي الشامل الطويل الأمد والتي تشمل مجالات عدة بينها الزراعة والسكك الحديد والطيران المدني والنفط والمناطق الحرة.

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وقال الرئيس الإيراني وفقا لإعلام محلي: “كما وقفت الجمهورية الإسلامية إلى جانب سوريا حكومةً وشعباً في مكافحة الإرهاب، فإنها ستقف إلى جانب أشقائها السوريين في مجال التنمية والتقدم في مرحلة إعادة الإعمار".


وزار رئيسي دمشق على رأس وفد وزاري رفيع، وتعد هي الأولى لرئيس إيراني منذ أكثر من 12 عاماً.

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