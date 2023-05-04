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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

بعد زيادة السولار.. أسعار أجرة المواصلات الجديدة بالقاهرة والمحافظات

أجرة المواصلات
أجرة المواصلات

يتساءل الكثير من المواطنين عن أسعار أجرة المواصلات الجديدة بعد قرار وزير البترول والثروة المعدنية بتعديل سعر السولار بزيادته بمقدار 1 جنيه في اللتر الواحد.

وقررت لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية، أمس الأربعاء، خلال الاجتماع الثاني من عام 2023، زيادة سعر السولار بمقدار جنيه للتر ليصبح سعر البيع في السوق المحلية 8.25 جنيه للتر، اعتبارا من الساعة الثانية من صباح اليوم الخميس 4 مايو الجاري.

وثبتت اللجنة أسعار البنزين بأنواعه عند 8.75 جنيه للتر البنزين 80 و10.25 جنيه للتر البنزين 92 و11.50 جنيه للتر البنزين 95.

وكذا تثبيت سعر بيع طن المازوت لغير استخدامات الكهرباء والصناعات الغذائية عند 6000 جنيه للطن.

أسعار أجرة المواصلات الجديدة

في سياق متصل، اعتمدت محافظة القاهرة قيمة الزيادة الجديدة تعريفة المواصلات بمواقف الأقاليم والتي تنقل المواطنين من وإلى القاهرة والمحافظات الأخرى.

ونص قرار محافظ القاهرة بشأن زيادة التعريفة على تعديل تعريفة الركوب بمواقف الأقاليم بما لا يجاوز 10% من قيمة الأجرة المعمول بها قبل الزيادة.

فيما زادت تعريفة أتوبيسات هيئة النقل العام بمقدار 50 قرشًا لأغلب الخطوط و1 جنيه لبعض الخطوط المميزة والتي تخدم المناطق البعيدة.

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وأكد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، أنه تم وضع تعريفة الركوب الجديدة لتراعي مصلحة المواطن والسائق، وروعي فيها مسافة كل خط سير، وعدد الرحلات تحقيقًا للعدالة.

كما تم التنسيق مع المحافظات المجاورة التي ترتبط مع المحافظة بخطوط سير لضمان توحيد التعريفة في الجانبين لمنع استغلال المواطنين.

هل يتم زيادة أجرة التاكسي؟

وفقا لما تداولته التقارير الصحفية، فإنه لن توجد أي زيادة في أجرة التاكسي بالعاصمة، حيث لن يتأثر التاكسي بقرار رفع أسعار السولار، وذلك لأنه يعمل بالغاز الطبيعي أو البنزين ولا علاقة له بالسولار.

والجدير بالذكر أن محافظة القاهرة خصصت رقمي الخط الساخن 114 و15496 لتلقي شكاوى المواطنين بشأن تعريفة ركوب المواصلات لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

يشار أن لجنة التسعير التلقائي، تجتمع ربع سنويًا، مراجعة المعادلة السعرية وتنفيذ آلية تطبيق التسعير التلقائى، حيث أوضحت اللجنة أن التعديل جاء في ضوء زيادة الأسعار العالمية للزيت الخام والمنتجات البترولية وسعر صرف الجنيه أمام الدولار.

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