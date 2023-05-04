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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الداخلية تداهم أوكار الكيف وتضبط مخدرات بـ10 ملايين جنيه

متهمين
متهمين

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاتجار فى المواد المخدرة .

رصدت  الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعات ( الأمن الوطنى – الأمن العام - الأمن المركزى) ومديريات أمن (الإسماعيلية – مطروح - دمياط) والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة بأكاديمية الشرطة نشاط عدد من العناصر الإجرامية تخصصوا فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم مُتخذين من داوئر (مركز شرطة دمياط – مركز شرطة كفر البطيخ – قسم شرطة مطرح - قسم شرطة الضبعة - مركز شرطة أبوصوير – مركز شرطة فايد – مركز شرطة القنطرة غرب) مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى .

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم ففى مديرية أمن الإسماعيلية تم ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة مركز شرطة أبوصوير) حال إستقلاله سيارة بمحل سكنه.. وبحوزته (كمية من مخدر الهيروين وزنت 53 كيلو جرام – أدوات ومعدات تصنيع المواد المخدرة - مبلغ مالى – 2 هاتف محمول).

كما تم ضبط (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية") حال إستقلالهما سيارتين بدائرة مركز شرطة فايد .. وبحوزتهما (100 لفافة لمخدر الهيدرو وزنت 100 كيلو جرام – 70 طربة لمخدر الحشيش وزنت 7 كيلو جرام – كمية لمخدر الآيس "الشابو" – بندقية آليه – 9 خزينة متنوعة – طبنجة– 2 بندقية خرطوش –عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة - مبلغ مالى – 3 هواتف محمول).

و ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية") حال إستقلاله سيارة بدائرة مركز شرطة فايد .. وبحوزته (كمية لمخدر الحشيش - مبلغ مالى – هاتف محمول).

ونجحت الحملات فى ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة مركز شرطة القنطرة غرب) حال إستقلاله سيارة بمحل سكنه .. وبحوزته (كمية لمخدر الهيدرو وزنت 5 كيلو جرام - مبلغ مالى – هاتف محمول).

و تم ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة مركز شرطة كفر البطيخ) حال تواجده بمحل مسكنه.. وبحوزته (كمية لمخدر الهيدرو وزنت 5 كيلو جرام – كمية لمخدر الحشيش وزنت 1,200 كيلو جرام – دراجة نارية "بدون لوحات" – 2 سلاح أبيض – ميزان حساس - مبلغ مالى – هاتف محمول).

كما تم  ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة مركز شرطة دمياط) حال تواجده بمحل مسكنه .. وبحوزته (15 طربة لمخدر الحشيش وزنت 1,500 كيلو جرام – دراجة نارية "بدون لوحات" – مبلغ مالى – هاتف محمول – سلاح أبيض).

وتم ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة مركز شرطة دمياط) حال تواجده بمحل سكنه .. وبحوزته (كمية لمخدر الهيدرو وزنت 2 كيلو جرام – كمية من مخدر الحشيش– كمية لمخدر الهيروين - دراجة نارية "بدون لوحات" - مبلغ مالى – هاتف محمول – 2 سلاح أبيض).

 وفى مديرية أمن مطروح  تم ضبط (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة قسم شرطة الضبعة) حال إستقلاله سيارة بمحل سكنه .. وبحوزته (76 طربة لمخدر الحشيش وزنت 10 كيلو جرام – بندقية خرطوش - عدد من الطلقات لذات العيار - مبلغ مالى – هاتف محمول) و ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة قسم شرطة مطروح) حال تواجده بمحل سكنه .. وبحوزته (12 طربة لمخدر الحشيش وزنت 3 كيلو جرام – مبلغ مالى).

 وبمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (9,500,000 تسعة مليون وخمسمائة ألف جنيه تقريباً).

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

10 ملايين جنيه اتجار فى المواد المخدرة العناصر الإجرامية المخدرات والأسلحة امن الاسماعيلية اوكار الكيف

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