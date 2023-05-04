استشهاد فلسطينية برصاص الاحتلال ببلدة حوارة في نابلس

استشهدت اليوم، الخميس، الشابة الفلسطينية إيمان عودة، 26 عاما، متأثرة بإصابتها برصاص الاحتلال الإسرائيلي في بلدة حوارة جنوب نابلس.

وقال مدير الإسعاف بالهلال الأحمر الفلسطيني في نابلس، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي، قامت بإطلاق النار على الشابة الفلسطينية وسط حوارة بنابلس، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وأضاف الهلال الأحمر الفللسطيني، إن الشابة التي أصيبت برصاصة في الصدر، وتم نقلها إلى مستشفى رفيديا الحكومي في نابلس، قبل استشهادها متأثرة بإصابتها.

وترتفع حصيلة الشهداء اليوم، الخميس، إلى أربعة فلسطينين: وهم معاذ مصري، وإبراهيم جبر، وحسن قطناني، برصاص قوات الاحتلال، في البلدة القديمة من مدينة نابلس.