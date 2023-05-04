عدد من رؤساء وملوك الدول يشاركون في مراسم تتويج ملك بريطانيا تشارلز الثالث

يتوجه عدد من روؤساء و ملوك الدول الى المملكة المتحدة، اليوم /الخميس/ للمشاركة في مراسم تتويج الملك تشارلز الثالث ملك المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، التي تقام في العاصمة البريطانية لندن.

حيث أفادت وكالة الأنباء البحرينية، بمغادرة العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، البحرين متوجها إلى بريطانيا، تلبية لدعوة تلقاها من الملك تشارلز الثالث للمشاركة في مراسم تتويجه التي تقام في العاصمة البريطانية لندن.

وأشارت وكالة الأنباء العمانية، أنه بناءً على تكليف من سلطان عمان السُّلطان هيثم بن طارق، يشارك ذي يزن بن هيثم آل سعيد في مراسم تتويج الملك تشارلز الثالث ملكِ المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية ورئيس الكومنولث وحفل الاستقبال المصاحب له في العاصمة البريطانية لندن خلال اليومين المُقبلين.

وأوضحت وكالة الأنباء القطرية، أن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الذي توجه اليوم إلى العاصمة البريطانية لندن، للمشاركة في مراسم تتويج الملك تشارلز الثالث ملكا للمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية.

وسيجري أمير قطر خلال الزيارة مباحثات رسمية مع رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، يستعرض خلالها العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الصديقين وسبل تطويرها في المجالات كافة.

وفي السياق ذاته، غادر ولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح والوفد الرسمي المرافق اليوم، متوجها إلى المملكة المتحدة وذلك لحضور مراسم تتويج الملك تشارلز الثالث ملك المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، يرافقه وفد رسمي يضم كلا من وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح وكبار المسؤولين بديوان ولي العهد ووزارة الخارجية.

كما أفادت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ، أن الممثل الخاص للرئيس الصيني شي جين بينغ، سيشارك في مراسم تتويج الملك تشارلز الثالث المقرر عقدها يوم 6 مايو في لندن، بناء على دعوة من ملك بريطانيا.

وقال رئيس مكتب السياسة الدولية للرئيس البولندي مارسين برزيداكز إن الرئيس أندجي دودا وزوجته أجاتا كورنهاوزر دودا سيحضران حفل تتويج الملك تشارلز الثالث ملكا للمملكة المتحدة، المقرر إقامته في "وستمنستر أبي" بالعاصمة لندن، بعد غد /السبت/.

ونقل راديو (بولندا)، عن برزيداكز قوله: إنه من المتوقع أن يحضر الرئيس البولندي وزوجته الحدث رفيع المستوى، إلى جانب شخصيات بارزة من جميع أرجاء العالم.