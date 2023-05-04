أسباب تحريك سعر السولار.. وتفاصيل أجرة النقل العام والسرفيس الجديدة

قدمت نورهان عادل مذيعة "صدى البلد"، تغطية خاصة عن أسباب تحريك سعر السولار، حيث اجتمعت أمس لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية لمراجعة المعادلة السعرية وتنفيذ آلية تطبيق التسعير التلقائى.

وقررت زيادة سعر السولار بمقدار واحد جنيه للتر، وذلك فى ضوء زيادة الأسعار العالمية للزيت الخام والمنتجات البترولية وسعر صرف الجنيه أمام الدولار.

ليصبح سعر بيع السولار فى السوق المحلى 8.25 جنيه للتر اعتبارا من الساعة الثانية من صباح اليوم

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