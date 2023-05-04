وفاة شقيقة جميل برسوم

توفيت شقيقة الفنان جميل برسوم ابن محافظة البحيرة ، فجر اليوم ، حيث أعلن أهالى و أصدقاء الفقيدة خبر الوفاه عبر حسابهم الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك " ، وحددوا موعد العزاء بمدينة دمنهور.

وفاة شقيقة الفنان جميل برسوم

شارك الفنان فى العديد من الأعمال السينمائية و يذكر أن شهرة برسوم جاءت من دوره "والد صافي" في مسلسل أهل كايرو الذي أحدث ضجة ، فأن أداءه الرائع في هذا المسلسل كان مفتاح الدخول لقلوب العديد من المصريين. كما أضفى اكتشاف المشاهدين أنه القاتل في نهاية المسلسل إلى أدائه المزيد من الأهمية والتعقيد وتركه مشهورا في أذهان الناس باسم "أبو صافي".

الفنان جميل برسوم

حيث هناك جانب من حياة الفنان "جميل برسوم" الفنية لا يعرفها الكثير من الجمهور ربما يعرفها بعض من الجمهور القبطي، حيث إنه يعد منأشهر الممثلين الذين شاركوا في العديد من الأفلام الدينية التي تقوم بإنتاجها جهات دينية كالكنيسة وربما يعتبر أشهر فيلم له في هذا المجال هوفيلم "الحبشي" الذي يحكي سيرة الأب عبد المسيح الحبشي.