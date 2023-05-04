محافظ الدقهلية يتفقد مواقف المنصورة للتأكد من الإلتزام بتطبيق التعريفة الجديدة

قام الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم الخميس بجولة تفقدية داخل مدينة المنصورة تفقد خلالها عدد من المواقف للتأكد من التزام السائقين بتطبيق التعريفة الجديدة عقب زيادة أسعار السولار ، شملت الجولة تفقد موقف الاتوبيس الجديد والذي يضم عدد من الخطوط الداخلية للمراكز والخارجية للمحافظات منها ( خط المنصوره السلام ، والإسماعيلية والسويس والزقازيق وبلقاس والمنزلة والجمالية ومنية النصر.... الخ ) ، والتقي بعدد من المواطنين للتأكد من التزام السائقين بتطبيق التعريفة الجديدة.

جاء ذلك بحضور العميد هشام دياب مدير الإدارة العامة لمرور الدقهلية ، والمحاسب احمد البنداري مدير الإدارة العامة للمواقف بالمحافظة ، والدكتور عمرو عبدالعاطي رئيس حي شرق المنصوره.

وأشار " مختار" الي أن الزيادة الجديدة بحد أقصى 10 % للخطوط الداخلية والخارجية ( سيارات الميكروباص والسرفيس ) دون سيارات التاكسي عقب قرار زيادة أسعار السولار.



ووجه " المحافظ " باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال كافة السائقين المخالفين للتعريفة الجديدة وسحب كافة التراخيص الممنوحه لهم ، مشددا علي عدم استغلال المواطنين.

وأوضح " مختار " انه تم تشكيل لجان للمرور علي كافة المواقف العمومية بنطاق المحافظة للتأكد من الالتزام بتطبيق التعريفة الجديدة من خلال رؤساء الوحدات المحلية وإدارات المرور ، بالإضافة إلي مديرية التموين ومباحث التموين للمرور علي محطات تموين السيارات وضبط الأسواق.

وقرر " مختار " تشكيل غرفة عمليات بديوان عام المحافظة للعمل على مدار 24 ساعة لتلقى أية شكاوى للمواطنين على أرقام (0502314880//0502327792//0502316644) مشيرا إلى أهمية وجود البدائل والحلول لأية مشكلات طارئة بالتعاون والتنسيق فيما بين كافة الأجهزة التنفيذية وإدارات المرور بالمراكز.

محافظ الدقهلية يتفقد مواقف المنصورة للتأكد من الإتزام بتطبيق التعريفة الجديدة

محافظ الدقهلية يتفقد مواقف المنصورة للتأكد من الإتزام بتطبيق التعريفة الجديدة

محافظ الدقهلية يتفقد مواقف المنصورة للتأكد من الإتزام بتطبيق التعريفة الجديدة

محافظ الدقهلية يتفقد مواقف المنصورة للتأكد من الإتزام بتطبيق التعريفة الجديدة

محافظ الدقهلية يتفقد مواقف المنصورة للتأكد من الإتزام بتطبيق التعريفة الجديدة

محافظ الدقهلية يتفقد مواقف المنصورة للتأكد من الإتزام بتطبيق التعريفة الجديدة

محافظ الدقهلية يتفقد مواقف المنصورة للتأكد من الإتزام بتطبيق التعريفة الجديدة