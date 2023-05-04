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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد تعرضها لحادث .. هند عاكف تكشف تطورات حالتها الصحية | خاص

صدى البلد

كشفت الفنانة هند عاكف عن تطورات حالتها الصحية بعد تعرضها لحادث سير.

وقالت هند عاكف فى تصريح خاص لصدى البلد :" غادرت المستشفى وبستكمل علاجى فى المنزل والحادث كان صعب ومازالت اتعافى من اثار والكدمات.

واضافت هند عاكف :" بعتذر عن عدم ردى الأيام الماضية وأرجو الدعاء بالشفاء".

كشفت الفنانة هند عاكف تطورات حالتها الصحية بعد تعرضها لحادث سير بالمقطم.

وكتبت هند عاكف عبر صفحتها على فيسبوك :"مساء الخير    اول حاجه احب اكتبها علي صفحتي بعد ربنا ما نجاني من الحادثة  تقديم واجب العزاء في الزميل الفاضل الفنان مصطفي  درويش نسألكم الدعاء وقراءة الفاتحة للمغفور له بإذن الله الله يرحمك يا مصطفي ويسكنك فسيح جناته ".

وأضافت: "منعني عن تقديم واجب العزاء ظروف الحادثة . في الجنة ونعيمها يا مصطفي يا ابو اجمل قلب في امان الله مع السلامة .

واحب اطمن جمهوري واصدقائي الغاليين  اني بخير الحمد لله ربنا نجاني الف شكر لكل أصدقائي وزملائي اللي سألو عني . وقريب جدا هطلع لايف نتكلم في موضوع مهم بخصوص تخطيط الشوارع الواسعة اللي بدون (( مطبات صناعية وبدون اناره والنتيجة حوادث موت )) اخص بذلك ش ٩ بالمقطم  الي اللقاء".

تعرضت الفنانة هند عاكف لحادث سيارة  يوم السبت الماضي، ونتج عنه تعرضها لكدمات بالرأس وتم نقلها لمستشفى المقطم التخصصي لتلقي العلاج.

وقال شقيق هند عاكف عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك:"انا احمد عاكف اخو الفنانة هند عاكف هند تعرضت لحادث سيارة في بداية اليوم منذ ساعات والعناية الإلهية أنقذت حياتها . توجهنا إلى مستشفى المقطم التخصصى لاتخاذ اللازم والاطمئنان عليها وتم عمل أشعة مقطعية والحمد لله  تبين بعض الكدمات الشديدة بالرأس فقط الحمد لله وقد امر الأطباء بالعلاج لمدة  ٤ أيام والراحة التامة الف حمد وشكر ليك يا رب ..أتقدم الشكر للأطباء و شرطة المقطم والأصدقاء على تعاونهم معنا".

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