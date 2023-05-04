عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

خبير أثري يكشف الأهمية التاريخية لـ تل المسخوطة

الموقع الآثري
الموقع الآثري

قال الخبير الأثري والمتخصص في علم المصريات أحمد عامر إن تل المسخوطة تقع في غرب محافظة الإسماعيلية عند مدينة تعرف بإسم "بيتوم" عند وادي الطميلات، وقد جاء إسم مسخوطة وهو إسم شائع، والسبب في ذلك عندما قام الآثري "نافيل" عام ١٨٨٦م بحفائر في المنطقة، فظهرت تماثيل الأوشابتي فأطلق العمال عليها اسم المساخيط، ومن هنا أطلق على هذا الموقع تل المسخوطة.
وأشار "عامر" إلي أن تل المسخوطة كان يضم مخازن لتموين وإمداد الجيوش المتجهة لبلاد الشام، بالإضافة إلي أنه يوجد به مخازن "بيثوم" ومعبد الإله "آتون" وتابوت من البازلت، وتابوت من الألباستر من العصر البطلمي، كما توجد به بئر علي عمق ثلاثون مترا والتي كانت تستخدم لتخزين المياه، كما يضم أواني فخارية و جعارين ترجع للدولة الوسطي وعصر الهكسوس والدولة الحديثة والعصر اليوناني، كما أن قناة "سيزوستريس" كان لها ميناء في المسخوطة.
وتابع "عامر" أنه تم العثور على سور معبد "آتون" وهو شبه مستطيل بلغ عرضه ٣٠م وطوله ١٢٠ م، وعندمع إكتشغ هذا المعبد عندما اكتشف سنة ١٩٠٦م تم العثور علي لوحة من الحجر الجيري عرفت بإسم "لوحة آتون" أو لوحة تل المسخوطة وهى الآن  متواجدة في المتحف المصري والتي إكتشفها الأثاري الروسي "جولانشيف".
وإستطرد الخبير الأثري أن الأمفورات كانت لها أهمية كبيرة في التعرف على حجم ‏التبادل التجاري بين مصر ودول حوض البحر المتوسط، وتعد الجرار الفينيقية من أقدم أشكال الأمفورات ‏التي عثر عليها في مصر حيث كانت الأمفورات  تستخدم منذ أقدم العصور في تخزين ونقل السلع المختلفة مثل النبيذ والزيت والعسل والزيتون ‏والأسماك المملحة والفواكه والحبوب. 

الخبير الآثري والمتخصص في علم المصريات أحمد عامر تل المسخوطة الاسماعيلية بيتوم وادي الطميلات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تثبيت أسعار البنزين و1000 جنيه زيادة.. 3 هدايا من الرئيس السيسي للمواطنين

الزمالك رايح جاي| "نادي الوطنية" يتراجع عن تصعيد أزمة السوبر.. وتهديدات التجميد "فشنك"| القصة الكاملة

لا تخالف المادة 38.. الانضباط تنصف الأهلي في دعوى أزمة كهربا

زيادة أجرة النقل العام والسيرفيس بالقاهرة.. هذه تعريفة الركوب وتنبيه عاجل من المحافظة

صدمة لعشاق الأهلي.. رحيل ثلاثى الفريق بعد السوبر المصري

تغيير موقف الزمالك من شكوى اتحاد الكرة للفيفا بعد أزمة السوبر

صدمة مدوية.. كولر يطلب إعارة صفقة الأهلي الجديدة

من اللاعبين الجدد.. ميدو يعلن عن أهم صفقة للنادي الأهلي

ترشيحاتنا

مدمن مخدرات.. روسيا تهاجم الرئيس الأوكراني بسبب خطابه في المحكمة الجنائية الدولية

تصعيد خطير .. إعلان مقلق من روسيا بعد الهجوم على الكرملين

بعد قرار الفيدرالي الأمريكي.. بيان عاجل من البنك المركزي الأوروبي

خطوات الحصول على سيارات ذوي الاحتياحات الخاصة| اعرف الفئات المستحقة

احذر .. تعرف على ممنوعات مباراة السوبر بين الأهلي و بيراميدز

فرص سقوط أمطار .. الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية تحدث ليلا |فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الغوريلا سليم يثير دهشة رواد حديقة حيوان الفيوم.. شاهد ماذا يفعل

إنجاز رياضي لأبناء المؤسسة العسكرية بكأس العالم للخماسى الحديث والبطولة العربية للقوس والسهم

صادم.. كشف لغز العثور على 7 جثث داخل منزل في أمريكا

ابتعد عنها فورا.. 3 أشياء تسبب الدهون للبطن

فيديو

وزارة الرياضة تصدم الأهلي بهذا القرار.. والاستئناف تحدد موعد إعلان عقوبة كهربا|فيديوجرف

مفاجأة في أسعار الذهب والدولار بعد قرار الفيدرالي

17 حالة وفاة.. تفاصيل مأساوية في حادث أتوبيس الوادي الجديد|تغطية خاصة

العاصفة تقترب.. الأرصاد تحذر: اليوم ذروة الموجة الحارة| تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبدالسلام فاروق يكتب: زيارة قصيرة مثمرة

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب: سياسة مصر الخارجية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ولكن ينقصنا العمل!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحياة الخاصة فى الزمن المعلوماتي

آية عبد الرؤوف

آية عبدالرؤوف تكتب: كيف تواجه تحدياتك ؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: كليوباترا ومزاعم الأفروسنتريزم

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: كيف تُصبح اَلْمُخْرِج الوحيد لقصتك؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : حوار لمستقبل مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ