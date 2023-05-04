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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تعرف على موعد عزاء شقيقة الفنان جميل برسوم

جميل برسوم
جميل برسوم

حددت أسرة  الراحلة ماجدة برسوم شقيقة الفنان جميل برسوم مساء اليوم موعدا لتلقى العزاء، والتى وافتها المنية صباح اليوم بدمنهور.

ويقام العزاء فى تمام الساعة السادسة والنصف من مساء اليوم داخل كنسية الملائكة الجليل ميخائيل بدمنهور، وذلك بعد ساعات قليلة من تشيع جثمانها.
 

وفاة شقيقة جميل برسوم 

وتوفيت شقيقة الفنان جميل برسوم ابن محافظة البحيرة ، فجر اليوم ، حيث أعلن أهالى و أصدقاء الفقيدة خبر الوفاه عبر حسابهم الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك ".
 

 

أحدث أعمال جميل برسوم 

وكان الفنان جميل برسوم قد شارك مؤخرا فى مسلسل تحت الوصاية، حيث قدم خلال أحداث المسلسل شخصية جد الأبناء والذى كان بينه وبين منى زكى والدتهم مشاكل أسرية تسببت فى هروبها مع أولادها إلى محافظة دمياط.
 

المسلسل شارك فيه العديد من النجوم وعلى رأسهم منى زكي ورشدي الشامي، ومها نصار، والطفل عمر شريف، وأحمد خالد صالح، وخالد كمال، ومحمد عبد العظيم، وأحمد عبد الحميد، وعلي الطيب، وثراء جبيل، ونهى عابدين، وجميل برسوم، والمسلسل من تأليف شيرين وخالد دياب، وذلك تحت قيادة المخرج محمد شاكر خضير.

 

نبذة عن جميل برسوم 

وشارك الفنان جميل برسوم فى العديد من الأعمال السينمائية و يذكر أن شهرة برسوم جاءت من دوره "والد صافي" في مسلسل أهل كايرو الذي أحدث ضجة ، فأن أداءه الرائع في هذا المسلسل كان مفتاح الدخول لقلوب العديد من المصريين. كما أضفى اكتشاف المشاهدين أنه القاتل في نهاية المسلسل إلى أدائه المزيد من الأهمية والتعقيد وتركه مشهورا في أذهان الناس باسم "أبو صافي".

 

جميل برسوم الفنان جميل برسوم ماجدة برسوم دمنهور كنسية الملائكة الجليل ميخائيل

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