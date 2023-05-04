قائمة ريال مدريد لمواجهة أوساسونا في نهائي كأس ملك إسبانيا.. عودة لوكا مودريتش

أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد ، قائمة فريقه لمواجهة أوساسونا، في نهائي كأس ملك إسبانيا.

قائمة ريال مدريد

وضمت قائمة ريال مدريد كل العناصر الأساسية بعودة المصابين لوكا مودريتش، فيرلاند ميندي وديفيد ألابا.

في حراسة المرمى: تيبو كورتوا - أندريه لونين - لويس لوبيز

خط الدفاع: داني كارفاخال - إيدير ميليتاو - ديفيد ألابا- خيسوس فاييخو - ناتشو فيرنانديز - ألفارو أودريازولا - لوكاس فاسكيز - أنطونيو روديجير - فيرلاند ميندي.

خط الوسط: توني كروس - لوكا مودريتش - إدواردو كامافينجا - فيديريكو فالفيردي - أوريلين تشواميني - داني سيبايوس

خط الهجوم: إيدين هازارد - كريم بنزيما - ماركو أسينسيو - فينيسيوس جونيور - رودريجو جوس - ماريانو دياز

تُقام المباراة يوم السبت، في تمام الحادية عشرة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب لا كارتوخا بإشبيلية.