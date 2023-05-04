الغرامة تصل إلى 500 ألف درهم .. تحذير شديد لهذه الشركات بالإمارات

الإمارات..

أعلنت وزارة التوطين والموارد البشرية الإماراتية عن بدء تطبيـق غـرامـــات تـصـل إلـى 500 ألـف درهـم بحق الشركـات المتحايلة على مستهدفات التوطين.

وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية؛ فقد أشارت الوزارة الي ان ذلك يستهدف مواجهة الممارسات السلبية التي تعيق تحقيق مستهدفات التوطين والتحايل عليهـا كتخفيض أعداد العمالة أو تعديل تصنيفها أو أي شكل آخر للتحايل.

وذكرت الوزارة الإماراتية - بحسب وكالة الأنباء الإماراتية وام - أنه سيتم فرض 100 ألف درهم غـرامـة للشـركـة التـي يثبـت ارتكابها المخالفة للمرة الأولى.

وأبانت الشركة أنه سيتم فرض 300 الف درهم غـرامـة ارتكاب المخالفـة للـمـرة الثانيـة و500 ألـف درهـم غـرامـة ارتكـاب الـمـخالـفـة للمرة الثالثة وما يليها من مرات.

