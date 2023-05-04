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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيسي يجدد دعم إيران المستمر لسيادة سوريا واستقلالها

ابراهيم رئيسي
ابراهيم رئيسي

استقبل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي اليوم في مقرّ إقامته بالعاصمة السورية دمشق الدكتور فيصل المقداد وزير الخارجية والمغتربين والوفد المرافق له.

 

وبحسب وكالة الأنباء السورية سانا؛ أن ذلك يأتي في إطار الزيارة التي يجريها الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي والوفد المرافق إلى سوريا. 

 

وأكد الرئيس رئيسي خلال اللقاء تجديد دعم بلاده المستمر لسيادة سوريا واستقلالها ووحدة أراضيها، مشيداً بالتحركات الدبلوماسية الإيجابية الحاصلة في المنطقة. 

 

كما اثني رئيسي علي حكمة الرئيس بشار الأسد وصوابية مواقفه في التعامل مع مختلف القضايا والتحديات التي تواجه سوريا. 

 

بدوره عرض الوزير المقداد موقف سوريا من مختلف التطورات السياسية في المنطقة والعالم، وخاصةً الحراك الدبلوماسي الأخير، بما في ذلك نتائج زياراته الأخيرة إلى عدد من الدول العربية.

 

كما استعرض الوزير المقداد كذلك التحضيرات الجارية للمشاركة باجتماع وزراء خارجية سوريا وإيران وروسيا وتركيا في موسكو في الأيام القادمة، وأكد المقداد في هذا الصدد تمسك سورية بموقفها الداعي لإنهاء الوجود العسكري التركي غير الشرعي على الأراضي السورية.

 

حضر اللقاء من الجانب الإيراني حسين أمير عبد اللهيان وزير الخارجية الإيراني وحسين أكبري السفير الإيراني بدمشق وعدد من المسؤولين الإيرانيين، ومن الجانب السوري الدكتور أيمن سوسان معاون وزير الخارجية والمغتربين والسفير محمد حاج إبراهيم مدير إدارة الشؤون الآفروآسيوية وشفيق ديوب سفير سوريا في طهران.

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