عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

عقب زيادة التعريفة.. محافظ الدقهلية: تشكيل غرفة عمليات لتلقي أي شكاوى للمواطنين

صورة من الحدث
صورة من الحدث

قال الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية إن استمرار المتابعة من قبل رؤساء المراكز والمدن والأحياء للمرور علي مواقف السيارات ومحطات تموين السيارات للتأكد من التزام السائقين بتطبيق التعريفة الجديدة دون زيادة  عقب قرار زيادة أسعار السولار. 


وقال مختار إنه تم تشكيل غرفة عمليات بديوان عام المحافظة للعمل على مدار 24 ساعة لتلقى أي شكاوى للمواطنين على أرقام (0502314880//0502327792//0502316644)، مشيرا إلى أهمية وجود البدائل والحلول لأية مشكلات طارئة بالتعاون والتنسيق فيما بين كافة الأجهزة التنفيذية وإدارات المرور بالمراكز.


والجدير بالذكر أن الزيادة الجديدة للأجرة التعريفية لسيارات الميكروباص والسرفيس تمت بحد أقصى  10 %، دون سيارات التاكسي.

FB_IMG_1683216806750
FB_IMG_1683216806750
FB_IMG_1683216804411
FB_IMG_1683216804411
FB_IMG_1683216802363
FB_IMG_1683216802363
FB_IMG_1683216800393
FB_IMG_1683216800393
FB_IMG_1683216798293
FB_IMG_1683216798293
FB_IMG_1683216796325
FB_IMG_1683216796325
أسعار السولار الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية الدقهلية عملي لجنة التسعير التلقائي محطات تموين السيارات محافظ الدقهلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إعلان عاجل من المخابرات الأمريكية بشأن تورط أوكرانيا في الهجوم على الكرملين

الترجي ليس الوحيد.. تقارير: الأهلي مهدد بعقوبة من الكاف لهذا السبب

أخبار الأهلي.. الانضباط تنصف كهربا.. فشل صفقة الموسم وقرار جديد بالسوبر

صدمة لعشاق الأهلي.. رحيل ثلاثى الفريق بعد السوبر المصري

زيادة أجرة النقل العام والسيرفيس بالقاهرة.. هذه تعريفة الركوب وتنبيه عاجل من المحافظة

لا تخالف المادة 38.. الانضباط تنصف الأهلي في دعوى أزمة كهربا

تثبيت أسعار البنزين و1000 جنيه زيادة.. 3 هدايا من الرئيس السيسي للمواطنين

تحذير عاجل من الأرصاد بشأن الـ 72 ساعة المقبلة ..القوى العاملة تحذّر هذه الفئة من الانسياق وراء الشائعات .. أبرز أخبار التوك شو

موضوعات متعلقة

بعد تحريك أسعار السولار | توجيه عاجل في محافظ الدقهلية

ترشيحاتنا

دعاء لمن لا يستطيع المذاكرة.. احرص عليه قبل وبعد التحصيل الدراسي

ساعات قبل التتويج..محطات في حياة الملكة كاميلا وعلاقتها بالراحلة ديانا

كاف يستمع لـ الترجي بشأن أحداث الشغب قبل مواجهة الأهلي | خاص

7 كلمات كان يدعو بهم النبي فى السجود.. رددها تجمع لك خيري الدنيا والآخرة

إعلان عاجل من المخابرات الأمريكية بشأن استخدام روسيا أسلحة نووية في أوكرانيا

تدهور العلاقات العسكرية..أمريكا تتصل والصين ترفض الرد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خفيفة ولذيذة.. طريقة عمل البطاطس المشوية بالجبنة

للمرة الثانية.. فنان مصري شهير يدخل العناية المركزة| فهل للحزن علاقة

7 وصفات لإنقاص الوزن بسرعة.. أغربها بالشيكولاتة والقهوة

اشتعلت من جديد.. القصة الكاملة لـ خناقة رضوى الشربيني وياسمين عز

فيديو

وزارة الرياضة تصدم الأهلي بهذا القرار.. والاستئناف تحدد موعد إعلان عقوبة كهربا|فيديوجرف

مفاجأة في أسعار الذهب والدولار بعد قرار الفيدرالي

17 حالة وفاة.. تفاصيل مأساوية في حادث أتوبيس الوادي الجديد|تغطية خاصة

العاصفة تقترب.. الأرصاد تحذر: اليوم ذروة الموجة الحارة| تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : المرأة المصرية .. مسيرة تضحيات وتنمية

نهال علام

نهال علام تكتب: الخلاف لا يفسد للوطن قضية

عبد السلام فاروق

عبدالسلام فاروق يكتب: زيارة قصيرة مثمرة

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب: سياسة مصر الخارجية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ولكن ينقصنا العمل!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحياة الخاصة فى الزمن المعلوماتي

آية عبد الرؤوف

آية عبدالرؤوف تكتب: كيف تواجه تحدياتك ؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: كليوباترا ومزاعم الأفروسنتريزم

اﻟﻤﺰﻳﺪ