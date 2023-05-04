عقب زيادة التعريفة.. محافظ الدقهلية: تشكيل غرفة عمليات لتلقي أي شكاوى للمواطنين

قال الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية إن استمرار المتابعة من قبل رؤساء المراكز والمدن والأحياء للمرور علي مواقف السيارات ومحطات تموين السيارات للتأكد من التزام السائقين بتطبيق التعريفة الجديدة دون زيادة عقب قرار زيادة أسعار السولار.



وقال مختار إنه تم تشكيل غرفة عمليات بديوان عام المحافظة للعمل على مدار 24 ساعة لتلقى أي شكاوى للمواطنين على أرقام (0502314880//0502327792//0502316644)، مشيرا إلى أهمية وجود البدائل والحلول لأية مشكلات طارئة بالتعاون والتنسيق فيما بين كافة الأجهزة التنفيذية وإدارات المرور بالمراكز.



والجدير بالذكر أن الزيادة الجديدة للأجرة التعريفية لسيارات الميكروباص والسرفيس تمت بحد أقصى 10 %، دون سيارات التاكسي.

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