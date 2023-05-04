جامعة حلوان: نعمل على تطوير برامج ذات طابع دولي وفقا لاستراتيجية الوزارة

قال الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان إن الزيارات واللقاءات مع الأكاديميات الدولية تأتي من حرص الجامعة على تعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين في المجالات ذات الاولوية الاستراتيجية للجامعة، بالإضافة إلي أنها تأتي مع توجهات الدولة المصرية واستراتيجية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتطوير برامج ذات طابع دولي تسهم في تأهيل كوادر تدريسية وتخريج طلاب مؤهلين لسوق العمل وفق المعايير الدولية.

وأكد قنديل علي أن جامعة حلوان جامعة متميزة في في مجالات الفنون والتراث الثقافي لما لديها من كليات ذات تاريخ عريق وخبرات أكاديمية وبحثية متميزة، وأن القاءات والبرتكولات التي تعقدها الجامعة مع الجامعات الدولية تهدف إلي تبادل الثقافات ورفع مكانة الجامعة دوليا و تبادل الخبرات ، حرصا على تعليم الطلاب على اعلى مستوى .

واشار رئيس جامعة حلوان إلي أن اللقاءات والندوات العلمية وبروتوكولات التعاون التي تتم بين الجامعة وبين الجامعات الدولية الاجنبية والعربية تؤدى إلى زيادة قدرة طلاب الجامعة التنافسية و ندفعهم للأهتمام بمواكبة التطور التكنولوجي والابتكارات العلمية لتطوير القدرات التنافسية حيث تسهم الشراكة فـي تضافر جهود الشركاء وتعظيم الفائدة لهم.

واستقبلت جامعة حلوان وفدا من جامعة أوروبا الألمانية University of Europe التابعة لشبكة المؤسسات التعليمية الدولية Global University Systems(GUS) والتي تضم ٣٣ جامعة دولية، وذلك بشأن تطوير برنامج دولي لمرحلة البكالوريوس بالتعاون مع كلية التجارة وإدارة الأعمال.

وبدأ برنامج الزيارة يوم الأربعاء الموافق ٢٦ إبريل ٢٠٢٣ باستقبال السيد رئيس الجامعة بمقر رئاسة الجامعة للسادة أعضاء الوفد والذي تضمن بروفيسور موريتس فان رويجين رئيس جامعة أوروبا الألمانية، و جوزيف كورين المدير التنفيذي لشبكة المؤسسات التعليمية الدولية، والدكتور أوليفر بريل الأستاذ بكلية إدارة الأعمال، وبحضور الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتورة مني فؤاد القائم بعمل نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور وليد السروجي القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع والدكتور جمال علي القائم بعمل عميد كلية التجارة وإدارة الأعمال، والدكتور عمر سلمان مستشار رئيس الجامعة للشؤون المالية، والدكتورة ميادة بلال مدير مكتب العلاقات الدولية، وعدد من السادة أعضاء هيئة التدريس بالكلية.

وتم التعريف بالجامعتين، وبحث سبل التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، ثم تم عقد جلسة بين السادة أعضاء هيئة التدريس برئاسة الدكتور ميادة بلال لمناقشة البرامج التخصصية في مجال التجارة وإدارة الأعمال، والإطلاع علي لائحة الكلية لبحث إمكانية التوافق حول برنامج دولي متميز لطلاب مرحلة البكالوريوس.