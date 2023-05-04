4 أبراج تفضل فصل الصيف وتستمتع به.. اعرف أنت منهم ولا لأ

هناك بعض الأبراج الذين يعشقون فصل الصيف ويقضون وقت ممتع في السفر والتنزه، وتناول الأطعمة الصيفية المتمثلة في الأيس كريموبعض الفواكه، ومن هنا نقدم لكم في هذا التقرير الأبراج اللذين يعشقون فصل الصيف، ويكون أبرزهم الاسد والجوزاء وفقاً لموقع "sportytell"

برج الأسد

مواليد برج الأسد من الأشخاص الذين يحرصون دائما على الاستمتاع بالوقت وخاصة في فصل الصيف، حيث يشعرون بالانتعاشويحبون كثيرا الجلوس أمام حمام السباحة ويحسنون مزاجهم بكوب عصير فريش، وغيرها من أجواء الصيف الممتعة من رحلات وأنشطة .

برج الجوزاء

يعتبر مولود برج الجوزاء من الشخصيات الذين يحبون فصل الصيف حيث يبحثون عن السفر والتنقل بين البلدان وممارسة الأنشطةالترفيهية.

، فإنّ أشهر الصيف هي الأفضل بالنسبة له. يُعتبر الجوزاء الأكثر نشاطاً في أشهر الصيف، وقد يفضل إرتداء الملابس الخفيفة والغيررسمية التي تسمح له بالحرية وقضاء وقتاً ممتعاً، إنه يفضل أشهر الصيف لمجرد أنه وقته للتألق والإستمتاع والذهاب في إجازة مع العائلةوالأصدقاء. كما يجعله يشعر أنه قادر على تحقيق أي شيء، نظراً لإحساسه الجريء بالثقة.

برج الحوت :

يعتبر مولود برج الحوت من أكثر الأبراج حبا في فصل الصيف كما يُفضل السكن في عالمه الخيالي والإستمتاع بكل الأنشطة في كلالفصول ،موسم الصيف بالنسبة له هو للتألق وإخراج أفضل صورة من نفسه ويمكنه التعامل مع الأشهر الصيف عن ليالي الشتاء ، يُفضلفي الغالب الصيف لأنه يرى فيه فرصة للخروج والتواصل الإجتماعي والإحتفال والذهاب في عطلة على الشاطئ مع أصدقائه.

برج القوس :

تُعد أشهر الصيف من أكثر أشهر السنة التي تناسب قوة شخصية مولود برج القوس وصلابة إرادته وإندفاعه، إضافة الى حبه للمغامرةوالإبتعاد عن الروتين وكل ما هو مألوف، روح القوس المغامرة لا تتطلب سوى حرية السفر حول العالم والإستمتاع بأفضل وقت، وهكذا،الصيف هو موسمه المفضل والأحب إليه، حيث يتيح له الإستمتاع بالبحر والسهر والخروج والإختلاط والإستمتاع مع الأشخاص من حوله ،هو يحب التفاصيل التي تأتي مع موسم الصيف، ويعشق السباحة والسهر ويُحب أيضاً المغامرة.