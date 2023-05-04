عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

4 أبراج تفضل فصل الصيف وتستمتع به.. اعرف أنت منهم ولا لأ

صدى البلد

هناك بعض الأبراج الذين يعشقون فصل الصيف ويقضون وقت ممتع في السفر والتنزه، وتناول الأطعمة الصيفية المتمثلة في الأيس كريموبعض الفواكه، ومن هنا نقدم لكم في هذا التقرير الأبراج اللذين يعشقون فصل الصيف، ويكون أبرزهم الاسد والجوزاء وفقاً لموقع   "sportytell"

برج الأسد

مواليد برج الأسد من الأشخاص الذين يحرصون دائما على الاستمتاع بالوقت وخاصة في فصل الصيف، حيث يشعرون بالانتعاشويحبون كثيرا الجلوس أمام حمام السباحة ويحسنون مزاجهم بكوب عصير فريش، وغيرها من أجواء الصيف الممتعة من رحلات وأنشطة .

برج الجوزاء

يعتبر مولود برج الجوزاء من الشخصيات الذين يحبون فصل الصيف حيث يبحثون عن السفر والتنقل بين البلدان وممارسة الأنشطةالترفيهية.

، فإنّ أشهر الصيف هي الأفضل بالنسبة له. يُعتبر الجوزاء الأكثر نشاطاً في أشهر الصيف، وقد يفضل إرتداء الملابس الخفيفة والغيررسمية التي تسمح له بالحرية وقضاء وقتاً ممتعاً، إنه يفضل أشهر الصيف لمجرد أنه وقته للتألق والإستمتاع والذهاب في إجازة مع العائلةوالأصدقاء. كما يجعله يشعر أنه قادر على تحقيق أي شيء، نظراً لإحساسه الجريء بالثقة.

برج الحوت :

يعتبر مولود برج الحوت من أكثر الأبراج حبا في فصل الصيف كما يُفضل السكن في عالمه الخيالي والإستمتاع بكل الأنشطة في كلالفصول ،موسم الصيف بالنسبة له هو للتألق وإخراج أفضل صورة من نفسه ويمكنه التعامل مع الأشهر الصيف  عن ليالي الشتاء  ، يُفضلفي الغالب الصيف لأنه يرى فيه فرصة للخروج والتواصل الإجتماعي والإحتفال والذهاب في عطلة على الشاطئ مع أصدقائه.

برج القوس :

تُعد أشهر الصيف من أكثر أشهر السنة التي تناسب قوة شخصية مولود برج القوس وصلابة إرادته وإندفاعه، إضافة الى حبه للمغامرةوالإبتعاد عن الروتين وكل ما هو مألوف، روح القوس المغامرة لا تتطلب سوى حرية السفر حول العالم والإستمتاع بأفضل وقت، وهكذا،الصيف هو موسمه المفضل والأحب إليه، حيث يتيح له الإستمتاع بالبحر والسهر والخروج والإختلاط والإستمتاع مع الأشخاص من حوله ،هو يحب التفاصيل التي تأتي مع موسم الصيف، ويعشق السباحة والسهر ويُحب أيضاً المغامرة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ولادي بيمارسوا الرذيلة مع بعض..فيديو يتسبب فى القبض على اليوتيوبر أم زياد

الكلب بدون قيد أوطوق.. كاميرا المراقبة تكشف تفاصيل عقر الكلب لفتاة من راسها

زيادة أجرة النقل العام والسيرفيس بالقاهرة.. هذه تعريفة الركوب وتنبيه عاجل من المحافظة

لا تخالف المادة 38.. الانضباط تنصف الأهلي في دعوى أزمة كهربا

تثبيت أسعار البنزين و1000 جنيه زيادة.. 3 هدايا من الرئيس السيسي للمواطنين

الزمالك رايح جاي| "نادي الوطنية" يتراجع عن تصعيد أزمة السوبر.. وتهديدات التجميد "فشنك"| القصة الكاملة

أخبار الأهلي.. الانضباط تنصف كهربا.. فشل صفقة الموسم وقرار جديد بالسوبر

إعلان عاجل من المخابرات الأمريكية بشأن تورط أوكرانيا في الهجوم على الكرملين

ترشيحاتنا

الشاحن انفجر في وشها| لعنة وداد تصيب جوري بكر.. حكاية حسد ومستشفى

بيان عاجل من عمدة كييف بعد تعرض العاصمة الأوكرانية للقصف

بخصم 70%.. اشترِ سكودا أوكتافيا الجديدة| صور

لو هتركب أتوبيسات النقل العام أو السرفيس.. اعرف الزيادة بقت كم؟

تراجع كبير في أسعار النفط عالميا

رئيس مجلس الدولة يبحث التعاون المشترك مع البنك الدولي.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

4 أبراج تفضل فصل الصيف وتستمتع به.. اعرف أنت منهم ولا لأ

الحبّ وحده لا يكفي .. نصائح لاستمرار الزواج والنجاه من المطبات وتضمن حياة زوجية مستقرة وسعيدة

مشروبات تهدد عضلة القلب حال تناولها على الريق| كارثة صحية

3 وصفات طبيعية مذهلة موجود في كل بيت تخفف الالآم خشونة الركبة .. تعرف عليها

فيديو

رفضت إعطائي حقوقي الشرعية.. تصريحات صادمة لزوج "عروس طنطا العذراء "..فيديو

فائدة 23٪ ولمدة 3 سنوات.. أفضل شهادات استثمار في البنوك.. فيديو

تاجرت بأطفالها عشان الفلوس ..تفاصيل صادمة بواقعة البلوجر هبة السيد

فتاة تنجو من «ذئب بشري» في مصر القديمة بعد استدراجها إلى مخزن «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : المرأة المصرية .. مسيرة تضحيات وتنمية

نهال علام

نهال علام تكتب: الخلاف لا يفسد للوطن قضية

عبد السلام فاروق

عبدالسلام فاروق يكتب: زيارة قصيرة مثمرة

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب: سياسة مصر الخارجية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ولكن ينقصنا العمل!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحياة الخاصة فى الزمن المعلوماتي

آية عبد الرؤوف

آية عبدالرؤوف تكتب: كيف تواجه تحدياتك ؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: كليوباترا ومزاعم الأفروسنتريزم

اﻟﻤﺰﻳﺪ