موتورولا تطلق رسميا هاتف Edge 40

كشفت موتورولا عن هاتفها الذكي الجديد Edge 40 الذي يأتي بألوان الأزرق وخيار جلد نباتي باللونين الأسود أو الأخضر، هواتف الأسود والأخضر بوزن إجمالي 171 جرامًا ، بينما البلاستيك الأزرق أخف وزنًا 167 جرامًا فقط. الثلاثة جميعهم حاصلون على شهادة IP68 لمقاومة الماء والغبار.

مواصفات Motorola Edge 40

وفقا لتقرير موقع gsmarena يعتمد Motorola Edge 40 في تشغيله على معالج ميدياتك مجموعة شرائح Dimensity 8020 بدقة تصنيع 8 نانو يقترن مع 8 جيجا بايت من ذاكرة الوصول العشوائي LPDDR4X. وسماحة تخزين أساسية 256 جيجا بايت روم UFS 3.1.

Motorola Edge 40

يأتي Motorola Edge 40 مع شاشة عرض OLED مقاس 6.55 بوصة بدقة وضوح 2400 × 1080 بيكسل مع معدل تحديث 144 هرتز وأخذ عينات تعمل باللمس 360 هرتز ودعم تقنية HDR10 +. يمكن للوحة 8 بت أن تصل في درجة سطوعها الأقصى إلى 1200 شمعة في المتر المربع. الشاشة محاطة بمكبرات صوت استريو مزدوجة ، تم ضبطها بواسطة Dolby Atmos.

فيما يتعلق بإمكانيات التصوير يحتوي هاتف Edge 40 على مستشعر رئيسي في الجهة الخلفية بدقة 50 ميجابكسل ومثبت بصري OIS. هناك كاميرا ثانية فائقة الدقة بدقة 13 ميجابكسل مع إمكانية رؤية ماكرو، وهذا يعني أنها تحتوي على ضبط تلقائي للصورة وتسمح بالتصوير عن قرب. يحتوي Edge 40 أيضًا على كاميرا أمامية سيلفي بدقة 32 ميجابكسل f / 2.4 بضبط تلقائي للصورة.

يحزم هاتف موتورولا Motorola Edge 40 على بطارية تبلغ سعتها 4400 مللي أمبير في الساعة مع شحن سلكي بقوة 68 وات والشاحن مضمن في العلبة ، بالإضافة إلى شحن لاسلكي بقوة 15 وات.

يتم طرح موتورولا Motorola Edge 40 للبيع اعتبارًا من اليوم بسعر 550 يورو للإصدار الوحيد من تكوين الذاكرة وسعة التخزين 8 / 256GB.