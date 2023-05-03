تسريب مواصفات هاتف موتورولا Razr 40 Ultra

ذكرت عدة تقارير أن موتورولا على وشك طرح هواتف Motorola Razr 40 Ultra و Motorola Razr 40 القابلة للطي في عدة أسواق عالمية.

وفقا لتقرير موقع gizmochina من المتوقع إطلاق كلا الجهازين في 1 يونيو بأسواق عدة دول. قبل الإعلان الرسمي من قبل العلامة التجارية المملوكة لـ "لينوفو" لأجهزة الكمبيوتر ، نشر مطورو XDA تقريرًا للكشف عن جميع المواصفات الرئيسية لـ Razr 40 Ultra.

Motorola Razr 40 Ultra

مواصفات Motorola Razr 40 Ultra (تسريبات)

وفقًا للتقرير ، يأتي موتورولا ريز 40 مع شاشة عرض داخلية AMOLED مقاس 6.9 بوصة مع جودة Full HD + ودقة وضوح 2640 × 1080 بيكسل ونسبة عرض إلى ارتفاع تبلغ 20.5: 9 ومعدل تحديث يبلغ 120 هرتز بينما يبلغ حجم شاشة الغطاء 3.6 بوصة من نوع AMOLED. يشير تقرير XDA إلى أن الشاشة الخارجية ستوفر دقة 1056 × 1066 بيكسل.

تحت الغطاء ، سيتم تشغيل Motorola Razr 40 Ultra بمعالج كوالكوم وتحديدا مجموعة شرائح Snapdragon 8 Plus Gen 1 من الجيل الأول، سيأتي الموبايل مزودًا بذاكرة وصول عشوائي تصل إلى 12 جيجابايت رام وسعة تخزين 512 جيجابايت روم .

يحزم Razr 40 Ultra بطارية لا يمكن إزالتها من مادة ليثيوم بوليمر سعة 3800 مللي أمبير في الساعة مع شحن سريع بقوة 33 وات.

كما يسلط التقرير الضوء على كاميرات Razr 40 Ultra مع كاميرا سيلفي بدقة 32 ميجابيكسل عدسة OmniVision OV32B40 بينما في الخلف ، يحتوي الجهاز على مستشعر رئيسي من سوني Sony IMX563 بدقة 12 ميجابكسل وكاميرا أخرى فائقة الاتساع بدقة 13 ميجابكسل عدسة نوعها SK Hynix Hi1336 .

يأتي Razr 40 Ultra أيضًا مع ميزات أخرى، مثل متغير بطاقة SIM المزدوجة ، ومتغير eSIM ، و NFC ، ومستشعر بصمات الأصابع بجانب زر الطاقة.

أخيرًا ، يشير التقرير أيضًا إلى أن Motorola Razr 40 Ultra سيصل بثلاثة ألوان ، مثل الأسود والأزرق وBarberry ومن المتوقع أن يباع بـ 1200 يورو في قارة أوروبا.