وصول أولى طائرات الجسر الجوي الكويتي إلى مطار بورسودان

أفادت وكالة الأنباء الكويتية بوصول اولى طائرات الجسر الجوي الكويتي الى مطار بورسودان محملة بنحو 10أطنان من المساعدات الطبية والانسانية من أصل 75 طنا يتوقع ان تصل تباعا حتى يوم الاثنين المقبل.

واستقبل السفير الكويتي بالخرطوم د. فهد الظفيري وقائد المنطقة العسكرية محمد عثمان وقيادات جمعية الهلال الأحمر السوداني ووزارة الصحة على مستوى الولاية والمركز المساعدات الإنسانية في بورسودان بشرقي السودان.

وأشار السفير الكويتي إلى أن أول طائرات الجسر الجوي الكويتي وصلت لمطار بورسودان وسط ترحيب رسمي وشعبي على أن تتواصل الرحلات يوميا حتى الاثنين المقبل لنقل نحو 75 طنا من المساعدات الطبية والانسانية حاملة شعار «الكويت بجانبكم».

وبين السفير الظفيري ان المشافي والمراكز الصحية في السودان تضررت بشكل كبير منذ اندلاع الازمة لذلك تم التركيز على ايصال مساعدات طبية وعلاجية ودوائية.

وذكر أن الجسر الجوي جاء بتوجيهات من رئيس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، حيث صدر قرار من مجلس الوزراء بإرسال المساعدات لإغاثة الشعب السوداني المتضرر من جراء القتال.

من جانبه، اشاد قائد منطقة البحر الأحمر العسكرية محمد عثمان بجهود الكويت ومواقفها الداعمة للسودان في المجالات المختلفة.

وقال عثمان إن الكويت معروفة بمواقفها الانسانية ومساندة السودان والوقوف معه في المحن والازمات وآخرها كارثة السيول والفيضانات سبتمبر الماضي، معربا عن شكره لحكومة وشعب دولة الكويت والهلال الأحمر الكويتي.

وأكد أن ولاية البحر الأحمر آمنة وأن قوات البحر الأحمر العسكرية تتعهد بحماية وتأمين وإيصال كل المساعدات الإنسانية القادمة لبورسودان لمختلف مناطق البلاد، مشددا علي هدوء واستقرار الاوضاع الأمنية بالولاية وخلوها من أي تهديدات أمنية.